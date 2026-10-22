ABD'de başarısız infaz girişimiyle dünya gündemine gelen Christa Pike hakkında haftalar sonra yeni bir açıklama yapıldı. İki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen hayatta kalan, günlerce bilinci kapalı şekilde tedavi gören 50 yaşındaki Pike'ın avukatı, müvekkilinin sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri paylaştı. İnfazın ardından doktorların beyin ölümünden endişe ettiği Pike'ın iyileşme sürecinde ilerleme kaydedildiği bildirildi. Akıllardaki soru ise Pike için yeniden bir infaz girişiminde bulunulup bulunulmayacağı. Avukatı merak edilen soruyu yanıtladı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde 1995 yılında sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı vahşice öldürmekten hüküm giyen Christa Pike, kendisine iki yüksek doz ölümcül madde verilmesine rağmen yaşamını sürdürdü. İnfaz girişiminin ardından yoğun bakımda günlerce bilinci kapalı tutulan ve solunum cihazına bağlanan Pike'ın beyin ölümünün gerçekleşmiş olabileceği yönünde endişeler yaşandı. Ancak Pike daha sonra kendine gelerek konuşmaya başladı.

30 Mart 1996 tarihinde idama mahkum edilen Christa Pike kararı gözyaşları içinde dinlemişti. (Fotoğraf: Reuters) Pike'ın avukatı, 21 Ekim'de TMZ'ye yaptığı açıklamada müvekkilinin fiziksel durumunun düzelmeyi sürdürdüğünü belirtti. Avukat, Pike'ın artık kendi başına daha uzun mesafeler yürüyebildiğini, konuşmasının ilerlediğini ve çevresindekilerle daha anlaşılır biçimde iletişim kurarak tam cümleler oluşturabildiğini aktardı. Bununla birlikte, iyileşmenin hangi noktaya kadar ilerleyeceği henüz bilinmiyor. Pike'ın bilişsel ve psikolojik işlevleri takip edilmeye devam ediyor. Avukatının açıklamasına göre, yaşananların uzun vadeli sonuçlarının daha net anlaşılması bir ay veya daha uzun sürebilir. İnfaz girişiminin ardından hastanede tedavi altına alınan Pike, daha sonra taburcu edilerek cezaevine gönderildi. Avukatları, önceki açıklamalarında müvekkillerinin kafa karışıklığı, hafıza problemleri ve ağır fiziksel yaralanmalarla mücadele ettiğini bildirmişti.

Başarısız infaz girişiminin ardından Pike'ın kollarında yanıklar ve ellerinde ciddi şişlik oluştu. (Fotoğraf: Reuters) KOLLARINDA YANIKLAR VE AĞIR ŞİŞLİK OLUŞTU Pike'a uygulanan iki yüksek doz ilacın ölümüne yol açmamasına rağmen ciddi sağlık sorunları yaşaması dikkat çekti. İnfaz girişiminin ardından kollarında yanıklar ve kabarcıklar meydana gelen Pike'ın ellerinde de aşırı şişlik oluştu. Pike'ın 30 Eylül'de hastaneye kaldırılmasının ardından avukatı Randy Spivey, müvekkilinin ellerindeki olağanüstü şişliği içi şişirilmiş bir cerrahi eldivene benzetti. Pike'ın kan pıhtısı ve zatürre yaşadığı da bildirildi. Ayrıca yutkunamadığı, yemek yiyemediği ve aşırı şişen kollarını hareket ettiremediği aktarıldı. Hastanede tedavi gördüğü sırada yatağına zincirlenmiş hâlde tutulan Pike'ın hangi fiziksel işlevlerini yeniden kazanabileceği başlangıçta belirsizdi. Avukatı, infaz girişiminin ardından Pike'ın iyileşmesinin uzun ve zorlu olacağını daha önce vurgulamıştı. Son açıklama, Pike'ın konuşma ve hareket kabiliyetinde ilerleme kaydettiğini ortaya koydu. Ancak kalıcı hasar oluşup oluşmadığı henüz netleşmedi.