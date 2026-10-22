Trump'tan İran mesajı: “Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak”

ABD Başkanı Donald Trump,İran ile müzakere yapıldığını düşünmediğini belirterek, “Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak” dedi. İran ile yaşanan gerilimin yakında sona erebileceğini söyleyen Trump, bölgeden ayrılma ihtimaline ilişkin de “Şimdi ayrılabiliriz ancak saldırıların etkisinin uzun süre kalmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump, South Carolina'da düzenlenen seçim mitinginin ardından eyaletten ayrılmadan önce havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran ile müzakere yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya Trump, "İran'la müzakere yaptığımızı düşünmüyorum. Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak. Birçok insan seçimlerden sonra olacağını düşünüyor, ne olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

"SALDIRILARIN ETKİSİ UZUN SÜRE KALSIN İSTİYORUZ"

Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesinde South Carolina'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada da İran ile yaşanan gerilime değindi. Gerilimin yakında sona erebileceğini belirten Trump, "Şimdi (bölgeden) ayrılabiliriz ancak (saldırıların) etkisi uzun süre kalsın istiyoruz." dedi.

Trump'ın açıklamaları, İran ile müzakerelerin sürüp sürmediği ve bölgede bundan sonraki süreçte nasıl bir adım atılacağına ilişkin belirsizliğin devam ettiği bir dönemde geldi.

TRUMP, OKYANUSLARIN ADINI DEĞİŞTİRMEYİ DE GÜNDEME GETİRDİ

Trump, konuşmasında Atlantik veya Pasifik okyanuslarından birine "Trump" ya da "Amerika" adının verilmesini istediğini de dile getirdi. Atlantik Okyanusu'nun adının değiştirilmesi konusunu ciddi şekilde değerlendirdiklerini söyleyen Trump, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai ile bu konuyu görüştüğünü anlattı.

Pichai'nin kendisine okyanusların birbirinden farklı olduğunu söylediğini aktaran Trump, "Lütfen bizden bunu yapmamızı istemeyin." ifadesini kullandığını belirtti.

"MUHTEMELEN BU KONUYU BIRAKACAĞIM"

Trump, okyanusların adının değiştirilmesine ilişkin düşüncesinden vazgeçebileceğini belirterek, "Muhtemelen bu konuyu bırakacağım." dedi.

Pasifik Okyanusu'na "Amerikan Okyanusu" adının verilmesi ihtimali üzerinden espri de yapan Trump, böyle bir durumda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kendisini arayacağını söyledi.