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Irak ile İran arasındaki Şeyb Sınır Kapısı kapatıldı iddiası

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Irak ile İran arasındaki Şeyb Sınır Kapısı kapatıldı iddiası

Irak ve İran arasındaki Şeyb Sınır Kapısı'nın Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla kapatıldığı iddia edildi. Kapının ne zamana kadar kapalı kalacağına ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

Irak'ta yerel basın haberlerinde, söz konusu sınır kapısının Zeydi'nin talimatıyla dün saat 06.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ileri sürüldü.

Söz konusu iddiaya ilişkin Irak makamalarından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak ve İran arasında 10'a yakın sınır kapısı bulunuyor.

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