Irak ile İran arasındaki Şeyb Sınır Kapısı kapatıldı iddiası

Irak ve İran arasındaki Şeyb Sınır Kapısı'nın Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla kapatıldığı iddia edildi. Kapının ne zamana kadar kapalı kalacağına ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.