Ulaştırma Bakanlığının yayımladığı rehbere göre, İngiltere'deki trenlerde kulaklıksız yüksek sesli müzik dinleyen ve rahatsız edici davranışlarda bulunanlara yönelik 2005'te uygulanmaya başlanan para cezası, otobüslerde de uygulanmaya başlayacak.

İngiltere 'de otobüslerde yüksek sesli müzik dinleyen ve rahatsız edici davranışlarda bulunanlara 100 sterlin (yaklaşık 6 bin 600 lira) para cezası verilecek.

Rehbere göre otobüslerde kulaklıksız yüksek sesli müzik dinlemek, video izlemek, sigara içmek, gürültü yapmak, çöp atmak ve çevreyi tehdit edici hareketlerde bulunmak ceza kapsamına girecek ve bu davranışlarda bulunanlar 100 sterlin para cezasına çarptırılacak.

"BUNU HEPİMİZ YAŞADIK"

Başbakan Andy Burnham, uygulamayı sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla duyurarak, "Toplu taşımada en can sıkıcı şeylerden biri hakkında konuşalım mı? Trende işinizi yapmaya çalışıyorsunuz, okuyorsunuz ya da çocuğunuzu ancak uyutabildiniz. O sırada birisi telefonundan son ses bir video ya da müzik açıyor. Bunu hepimiz yaşadık." ifadelerine yer verdi.

Trenlerdeki antisosyal davranışlara karşı uygulamaların otobüslerde hayata geçirilmesi için yerel yönetimlere yetki verildiğini açıklayan Burnham, "Eğer bu videoyu trende izliyorsanız kulaklık takın." ifadesini kullandı.