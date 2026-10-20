Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar arasında yapılması planlanan üçlü görüşmenin tarihi belli oldu. Tarafların, 9 Kasım'da yapılması planlanan görüşmede Kıbrıs meselesine ilişkin temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre BM, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis arasında ara bölgede gerçekleştirilen görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, iki liderin BM himayesinde yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilerek güven yaratıcı önlemler, metodoloji ve öze ilişkin konulardaki görüşmelerin sürdürüldüğü kaydedildi.

HOLGUIN'İN KIBRIS ZİYARETİ GÜNDEMDE

BM açıklamasında, Holguin'in 29 Ekim'de Ada'ya yapmasının beklendiği ziyaret de hatırlatıldı. Tarafların, ikili görüşmelerin yanı sıra 9 Kasım'da yapılması planlanan üçlü buluşmayı bekledikleri ifade edildi.

KÜLTÜREL MİRAS VE GENÇLİK KOMİTELERİ DE GÖRÜŞECEK

Erhürman ile Hristodulidis'in çevre ve kültürel eserlerin değişimine yönelik girişimleri sürdürme konusunda anlaştığı bildirildi.

Holguin'in ziyareti öncesinde tarafların Kültürel Miras Teknik Komitesi, Gençlik Teknik Komitesi ve Sivil Toplum Danışma Birimi Yönlendirme Komitesi ile de görüşmeyi planladığı aktarıldı.