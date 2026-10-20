Gökyüzünde korku dolu dakikalar! Havada bomba paniği: Yolcu uçağı acil iniş yaptı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
İtalya hava sahasında hareketli saatler yaşandı. Milano’dan Suudi Arabistan’ın Cidde kentine gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, gelen bomba ihbarı üzerine rotasını acil olarak Roma’ya çevirdi. Güvenlik güçlerini alarma geçiren olayda, uçakta bulunan 93 kişi büyük korku yaşarken, gerçeğin ne olduğu titiz kontrollerin ardından ortaya çıktı.
Suudi Arabistan merkezli Flynas Havayolları'na ait, Milano-Cidde seferini gerçekleştiren A320 tipi yolcu uçağı, bomba tehdidi nedeniyle Roma Fiumicino Havalimanı'na acil iniş yaptı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre uçak, bugün yerel saatle 14.45 sıralarında Milano Malpensa Havalimanı'ndan havalandı. Bir süre sonra alınan bomba tehdidi üzerine rota değiştiren uçak, Roma Fiumicino Havalimanı'na iniş yaptı.
Uçakta 83 yolcu ve 10 mürettebatın bulunduğu belirtildi. İnişin ardından uçakta güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler sonucunda bomba ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı.
Uçağın, yolcularıyla birlikte gece saatlerinde Cidde'ye gitmek üzere Roma'dan yeniden havalanması bekleniyor.