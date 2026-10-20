Gökyüzünde korku dolu dakikalar! Havada bomba paniği: Yolcu uçağı acil iniş yaptı

İtalya hava sahasında hareketli saatler yaşandı. Milano’dan Suudi Arabistan’ın Cidde kentine gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, gelen bomba ihbarı üzerine rotasını acil olarak Roma’ya çevirdi. Güvenlik güçlerini alarma geçiren olayda, uçakta bulunan 93 kişi büyük korku yaşarken, gerçeğin ne olduğu titiz kontrollerin ardından ortaya çıktı.