Kolombiya’da askeri personel taşıma ve ikmal görevi yapan UH-60 Black Hawk tipi helikopter düştü. Popayan-Inza güzergahında meydana gelen kazada 19 asker yaralandı.

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, orduya ait UH-60 Black Hawk tipi askeri helikopter, Popayan ile Inza kasabaları arasındaki güzergahta personel taşıma ve ikmal görevi sırasında düştü.

Kazada 19 askeri personel yaralandı. Yetkililer, helikopterde bulunan 4 mürettebat ile 15 askerin yaralandığını, bunlardan 4'ünde kırıklar bulunduğunu, diğer 15 personelin ise çeşitli darbe ve ezilmeler nedeniyle tedavi altına alındığını bildirdi.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen askeri ekipler ve acil yardım görevlileri, yaralılara müdahale etti. Ordu, kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığını duyurdu.

Öte yandan helikopterin düştüğü Cauca yönetim bölgesindeki Inza kasabası, barış anlaşmasını reddeden eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerinin oluşturduğu EMC ile silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) gibi yasa dışı silahlı grupların yoğun olarak faaliyet gösterdiği stratejik bir koridor olarak biliniyor.

Askeri yetkililer, bölgedeki güvenlik riskine rağmen ilk incelemelerde helikoptere karadan ateş açıldığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtti. Kazanın olumsuz hava koşulları veya mekanik arıza nedeniyle meydana gelmiş olabileceği ifade edildi.