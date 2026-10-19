ABD'de cami yakınında silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
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Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio eyaletine bağlı Columbus kentindeki Alrahma Camii yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Bölgede paniğe neden olan saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.
ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Columbus kentinde, Alrahma Camii yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Columbus polis yetkilisi Çavuş James Fuqua, saldırının camiyi hedef almadığını belirterek olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırının nedeni henüz bilinmezken bölge güvenlik çemberine alındı.