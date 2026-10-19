ABD'de cami yakınında silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio eyaletine bağlı Columbus kentindeki Alrahma Camii yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Bölgede paniğe neden olan saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.