-°C
CANLI YAYIN

ABD'de cami yakınında silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
ABD'de cami yakınında silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio eyaletine bağlı Columbus kentindeki Alrahma Camii yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Bölgede paniğe neden olan saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Columbus kentinde, Alrahma Camii yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Columbus polis yetkilisi Çavuş James Fuqua, saldırının camiyi hedef almadığını belirterek olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırının nedeni henüz bilinmezken bölge güvenlik çemberine alındı.

#ABD
ABD Başkanı Trump'tan peş peşe flaş çıkışlar: Macron, Putin ve İran mesajı
Sonraki Haber
ABD Başkanı Trump'tan peş peşe flaş çıkışlar: Macron, Putin ve İran mesajı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın