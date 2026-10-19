ABD Başkanı Trump'tan peş peşe flaş çıkışlar: Macron, Putin ve İran mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, küresel siyasette tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde dünya gündemine ilişkin peş peşe açıklamalarda bulundu. Fransa’daki sokak olaylarından Ukrayna’daki savaşa ve Rusya’nın Orta Doğu’daki rolüne kadar birçok kritik konuya değinen Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yaptığı sınır uyarısını aktarırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakerelerin sürdüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump gündeme ilişikin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Olayların çok üzücü olduğunu belirten Trump, sorunun göçten kaynaklandığını savundu. Trump, "Fransa'da yaşananlar çok üzücü bir durum. Bunun göçle ilgisi var, okullarla ya da başka bir şeyle değil. Sorun göç. Macron'a sınırlarını kapatmasını söyledim." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaşa ilişkin de konuşan Trump, "Ukrayna konusunda Putin ile müzakere halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya'nın İran'a yönelik tutumuna ilişkin ise "Görebildiğimiz kadarıyla Rusya, İran'da hiçbir şey yapmadı ve bence bu çok olumlu." değerlendirmesinde bulundu.