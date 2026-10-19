Yemen'in Şebve vilayetinde Husilerin hükümet güçlerine ait askeri eğitim kampına düzenlediği üç balistik füze saldırısında 53 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi yaralandı. Kampta acemi askerlerin eğitim gördüğünü belirten yetkililer, can kaybının artabileceğini ifade ederek bölgeye acilen hava savunma ve erken uyarı sistemleri gönderilmesi çağrısında bulundu.

Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile başkent Sana ve ülkenin kuzeyinin büyük bölümünü kontrol eden Husiler arasındaki çatışmalarda can kaybı her geçen gün artıyor.

ASKERİ EĞİTİM KAMPINA SALDIRI: 53 ÖLÜ

Husilerin hükümet güçlerine ait askeri eğitim kampına düzenlediği üç balistik füze saldırısında 53 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi de yaralandı.