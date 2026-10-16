Abd'den İran'a korkunç kıyamet planı! "Tüm bombaların anası" ve mini nükleer silah masada

ABD ordusunun, İran’a yönelik olası yeni saldırılarda ülkenin enerji altyapısını ve nükleer tesislerini hedef almak için “Tüm Bombaların Anası” olarak bilinen devasa bombayı kullanmayı değerlendirdiğinin öne sürülmesinin ardından Trump’tan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Trump, İran’ı yeniden tehdit ederek ülkeye mini nükleer bomba atabileceğini ifade etti.

Washington'da, ABD'nin İran'a yönelik olası yeni saldırı planları gündeme geldi.

CNN International'ın haberine göre, Trump'ın ara seçimlerden önce veya sonra operasyonları yeniden başlatma ihtimaline karşı hazırlanan planlarda, İran'ın enerji altyapısının yanı sıra "Tüm Bombaların Anası" olarak bilinen MOAB bombasının kullanılması da değerlendiriliyor.

ABD'nin nükleer olmayan en büyük bombası GBU-43/B MOAB'ın İran'a karşı kullanılması, savaşta ciddi bir tırmanışa yol açabilir. ABD'li yetkililerin, bombanın askerî hedeflere ulaşmadaki etkinliği konusunda şüpheleri olduğu belirtiliyor.

"TÜM BOMBALARIN ANASI" NÜKLEER TESİSLERİ VURABİLİR Mİ?

CNN International'a konuşan kaynaklara göre, olası saldırı planlarında İran'ın nükleer tesisleri öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Hedefler arasında, ABD ve İsrail istihbaratının nükleer programa ait kritik bileşenlerin bulunduğuna inandığı Pickaxe Dağı'ndaki tesis de bulunuyor.

SİVİLLER İÇİN BÜYÜK YIKIM RİSKİ

MOAB'ın yerleşim alanlarına yakın bölgelerde kullanılması, ciddi insani sonuçlara yol açabilir. Özellikle enerji altyapısına yönelik saldırıların geniş çaplı yıkıma ve sivil kayıplara neden olabileceği yönündeki endişeler öne çıkıyor.