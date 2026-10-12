Aile, bir cenaze evinden tabut temin ederek genç kızı evlerine götürdü. Yakınları, komşuları ve aile dostları da cenaze töreni için evde toplandı.

Guatemala basınından Prensa Libre'nin aktardığına göre baba Abraham Ixcotoyac Tojin, yerel televizyon kanalı TV SAC'a yaptığı açıklamada kızının hastaneye hiç ulaşmadığını doğruladı.

Yaklaşık 7-8 saat boyunca bilincinin kapalı olduğu belirtilen genç kız, cenaze hazırlıkları sırasında beklenmedik şekilde hareket etmeye başladı. Annesi Lesvia Ríos, kızının tabutun içinde kıpırdadığını fark etti. Gözlerini açan Ixcotoyac'ın bir anda doğrulmasıyla cenaze evinde büyük şaşkınlık yaşandı. Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, genç kızın su istediği ve ailesinin tabuttan çıkmasına yardımcı olduğu görüldü. Ailenin yaşadığı üzüntü ise yerini sevinç gözyaşlarına bıraktı.

Yaşadıklarının ardından yerel basına konuşan Yuleidy Ixcotoyac, bilincini kaybetmeden önce göğsünde şiddetli bir ağrı hissettiğini anlattı. Genç kız, kalbinin bulunduğu bölgede ağırlık hissettiğini ve ardından bayıldığını belirtti. Yaşadıklarını mucize olarak değerlendiren Ixcotoyac, ailesine ve kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Cenaze töreni için toplanan aile üyeleri, karşılaştıkları manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. (Alerta Mundial)

GERÇEKTEN ÖLMÜŞ MÜYDÜ? DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Olayın ardından genç kızın gerçekten hayatını kaybedip yeniden yaşama döndüğü yönündeki paylaşımlar sosyal medyada hızla yayıldı. Ancak Guatemala basınındaki haberler, olayın önemli bir ayrıntısını ortaya koydu.

Genç kızın hastaneye götürülmediği ve ölümünün herhangi bir doktor tarafından tıbbi olarak doğrulanmadığı öğrenildi. Bu nedenle Ixcotoyac'ın neden uzun süre bilinçsiz kaldığı ve ailesinin neden yaşam belirtisi tespit edemediği henüz kesinlik kazanmadı.

Guatemala sağlık yetkilileri tarafından olayın nedenine ilişkin doğrulanmış bir tıbbi açıklama da yayımlanmadı. Genç kızın tabutun içinde yeniden bilincini kazanması dünya basınında geniş yankı uyandırırken, yaşananların tıbbi nedeni belirsizliğini koruyor.