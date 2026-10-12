Kendi cenazesinde tabuttan doğruldu! Guatemala'da şoke eden olay
Guatemala'da 15 yaşındaki Yuleidy Ixcotoyac'ın başına gelenler dünya basınında gündem oldu. Rahatsızlanarak bilincini kaybeden ve ailesi tarafından öldüğü düşünülen genç kız için cenaze hazırlıkları başladı. Ancak yakınları gözyaşı dökerken tabutun içinde hareket eden Ixcotoyac, bir anda doğrularak herkesi şaşkına çevirdi. O anlar kameraya yansırken olayın perde arkasına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.
Guatemala'nın Quiché bölgesine bağlı Sacapulas kentinin El Jocote köyünde 10 Ekim'de yaşanan olay, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.
YOLDAYKEN NEFES ALAMADI VE NABZI ATMADI
15 yaşındaki Yuleidy Ixcotoyac, gece saatlerinde şiddetli göğüs ağrısı yaşamaya başladı. Kızının durumunun kötüleşmesi üzerine babası Abraham Ixcotoyac Tojin, genç kızı hastaneye götürmek için yola çıktı.
Ancak yolculuk sırasında bilincini kaybeden genç kızın nefes almadığını ve nabzının atmadığını düşünen baba, kızının hayatını kaybettiğine inanarak hastaneye gitmekten vazgeçti.
Aile, bir cenaze evinden tabut temin ederek genç kızı evlerine götürdü. Yakınları, komşuları ve aile dostları da cenaze töreni için evde toplandı.
HERKES AĞLARKEN TABUTUN İÇİNDE HAREKET ETTİ
Yaklaşık 7-8 saat boyunca bilincinin kapalı olduğu belirtilen genç kız, cenaze hazırlıkları sırasında beklenmedik şekilde hareket etmeye başladı. Annesi Lesvia Ríos, kızının tabutun içinde kıpırdadığını fark etti. Gözlerini açan Ixcotoyac'ın bir anda doğrulmasıyla cenaze evinde büyük şaşkınlık yaşandı. Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, genç kızın su istediği ve ailesinin tabuttan çıkmasına yardımcı olduğu görüldü. Ailenin yaşadığı üzüntü ise yerini sevinç gözyaşlarına bıraktı.
BABASI O ANLARI ANLATTI
Guatemala basınından Prensa Libre'nin aktardığına göre baba Abraham Ixcotoyac Tojin, yerel televizyon kanalı TV SAC'a yaptığı açıklamada kızının hastaneye hiç ulaşmadığını doğruladı.
Kızının yaşam belirtisi göstermediğini düşündüğünü anlatan baba, bu nedenle eve dönerek cenaze hazırlıklarına başladıklarını söyledi.
Evin bahçesinde bulunduğu sırada içeriden yükselen sesleri duyduğunu belirten baba, tabutun yanına gittiğinde kızının dışarı çıkarıldığını gördüğünü ifade etti.
GENÇ KIZ KONUŞTU: GÖĞSÜMDE ŞİDDETLİ AĞRI HİSSETTİM
Yaşadıklarının ardından yerel basına konuşan Yuleidy Ixcotoyac, bilincini kaybetmeden önce göğsünde şiddetli bir ağrı hissettiğini anlattı. Genç kız, kalbinin bulunduğu bölgede ağırlık hissettiğini ve ardından bayıldığını belirtti. Yaşadıklarını mucize olarak değerlendiren Ixcotoyac, ailesine ve kendisine destek verenlere teşekkür etti.
GERÇEKTEN ÖLMÜŞ MÜYDÜ? DİKKAT ÇEKEN AYRINTI
Olayın ardından genç kızın gerçekten hayatını kaybedip yeniden yaşama döndüğü yönündeki paylaşımlar sosyal medyada hızla yayıldı. Ancak Guatemala basınındaki haberler, olayın önemli bir ayrıntısını ortaya koydu.
Genç kızın hastaneye götürülmediği ve ölümünün herhangi bir doktor tarafından tıbbi olarak doğrulanmadığı öğrenildi. Bu nedenle Ixcotoyac'ın neden uzun süre bilinçsiz kaldığı ve ailesinin neden yaşam belirtisi tespit edemediği henüz kesinlik kazanmadı.
Guatemala sağlık yetkilileri tarafından olayın nedenine ilişkin doğrulanmış bir tıbbi açıklama da yayımlanmadı. Genç kızın tabutun içinde yeniden bilincini kazanması dünya basınında geniş yankı uyandırırken, yaşananların tıbbi nedeni belirsizliğini koruyor.