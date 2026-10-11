İdam cezasından kurtulan Christa Pike hastaneden çıktı! Sırada elektrikli sandalye mi var?
ABD'nin Tennessee eyaletinde idam cezasına çarptırılan Christa Pike'ın infazı beklenmedik bir şekilde sonuçlandı. Ölümcül enjeksiyon uygulanmasına rağmen hayatta kalan 50 yaşındaki kadın, hastanede geçirdiği 10 günün ardından yeniden cezaevine gönderildi. Yaşanan sıra dışı olayın ardından gözler ABD yargısına çevrildi. İşte akıllardaki tek soru: Christa Pike ikinci kez elektrikli sandalye ile mi idam edilecek?
ABD'de 1995 yılında işlenen bir cinayet nedeniyle ölüm cezasına mahkum edilen Christa Pike'ın infaz sürecinde yaşananlar tüm dünyayı ekran başına kilitledi. ABD'nin Tennessee eyaletinde 30 Eylül'de zehirli iğne yöntemiyle gerçekleştirilen infaz girişimi şoke edici bir şekilde başarısız oldu. İki kez ölümcül enjeksiyon uygulandığı belirtilen Christa Pike, ağır sağlık sorunları yaşamasına rağmen hayatta kaldı. Hastaneye kaldırılan kadın, 10 günlük tedavi sürecinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.
18 YAŞINDA KORKUNÇ CİNAYET
Christa Pike'ın ölüm cezasına çarptırılmasına neden olan olay 1995 yılında yaşandı. Christa Pike, henüz 18 yaşındayken erkek arkadaşı Tadaryl Shipp ile birlikte, iş eğitimi programında tanıştıkları 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı işkence ederek öldürmekten suçlu bulundu. Cinayetin ardından yargılanan Christa Pike hakkında ölüm cezası verildi. Böylece Tennessee'de 200 yılı aşkın bir sürenin ardından idam cezasına çarptırılan ilk kadın oldu. Olay sırasında reşit olmayan Shipp ise idam cezası almadı ve hapis cezasına mahkum edildi.
ÖLÜMDEN DÖNDÜ, İLK SÖZLERİ BUNLAR OLDU
İnfaz girişiminin ardından bilincini kaybeden Christa Pike'ın sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı. Avukatları, bir süre müvekkillerinin beyin ölümünün gerçekleştiğini düşündüklerini ve yaşam destek ünitesinden çıkarılmasının beklendiğini aktardı. Ancak günler sonra beklenmedik bir gelişme yaşandı. Christa Pike, 6 Ekim'de bilincini yeniden kazanarak konuşmaya başladı. Avukatı Randy Spivey, Christa Pike'ın kendine geldiğinde ilk olarak "Neredeyim?" ve "Sen kimsin?" sorularını yönelttiğini söyledi.
HASTANEDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Christa Pike'ın avukatları, 50 yaşındaki kadının hastaneden taburcu edilerek yaklaşık 30 yıldır bulunduğu cezaevine geri götürüldüğünü duyurdu. İnfaz girişiminin ardından ciddi sağlık sorunları yaşayan Christa Pike'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi. Avukatlarının 7 Ekim'de yaptığı açıklamada, Pike'ın zatürre geçirdiği, kollarında ciddi şişlikler oluştuğu ve yutkunmakta güçlük çektiği ifade edilmişti. Kadının yaşadığı fiziksel ve psikolojik sorunların uzun vadeli etkilerinin henüz bilinmediği kaydedildi.
İKİNCİ KEZ İDAM EDİLECEK Mİ?
Yaşanan olayın ardından en çok merak edilen konu ise Christa Pike hakkında verilen ölüm cezasının yeniden uygulanıp uygulanmayacağı oldu. 7 Ekim'de gerçekleştirilen duruşmada Tennessee Başsavcı Yardımcısı, eyalet yönetiminin Christa Pike'ı ikinci kez idam etmeyi planlayıp planlamadığı konusunda bilgisi olmadığını söyledi. Mahkeme ise başarısız infaz girişimine ilişkin bütün delillerin korunmasına karar verdi. Bu kararın, ilerleyen süreçte açılabilecek davalar açısından önem taşıyabileceği değerlendiriliyor.