Havada korku dolu dakikalar! Hindistan'da yolcu uçağında elektronik cihaz alev aldı
Hindistan’da Delhi-Chennai seferini yapan Airbus A321neo tipi yolcu uçağında, bir yolcuya ait elektronik cihazın havada alev alması paniğe neden oldu. Kabin ekibinin hızlı müdahalesiyle alevlerin büyümesi önlenirken uçak, güvenlik gerekçesiyle acil iniş yaptı.
Hindistan merkezli IndiGo hava yolu şirketine ait 6E6115 sefer sayılı Airbus A321neo tipi uçakta, Delhi-Chennai seferi sırasında korku dolu anlar yaşandı. Seyir hâlindeki uçakta bir yolcuya ait elektronik cihazın aniden alev alması üzerine kabinde panik yaşandı.
Kabin görevlileri, yangın söndürme tüpleriyle hızla müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. Pilotların acil durum çağrısının ardından uçak, Haydarabad'daki Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi.
UÇAK GÜVENLİ ŞEKİLDE İNDİ
Olayın ardından açıklama yapan hava yolu şirketi, pilotların belirlenen güvenlik prosedürleri doğrultusunda uçağı Haydarabad'a yönlendirdiğini ve kabin ekibinin hızlı müdahalesi sayesinde durumun kontrol altına alındığını bildirdi.
Şirket ayrıca Haydarabad'a sorunsuz iniş yapan uçaktaki yolcuların, nihai varış noktaları olan Chennai'ye ulaştırılması için yeni bir uçak tahsis edildiğini açıkladı. Yangına neden olan cihazın taşınabilir şarj cihazı (powerbank) olduğu üzerinde durulurken olayla ilgili resmî soruşturmanın sürdüğü belirtildi.