Havada korku dolu dakikalar! Hindistan'da yolcu uçağında elektronik cihaz alev aldı

Hindistan’da Delhi-Chennai seferini yapan Airbus A321neo tipi yolcu uçağında, bir yolcuya ait elektronik cihazın havada alev alması paniğe neden oldu. Kabin ekibinin hızlı müdahalesiyle alevlerin büyümesi önlenirken uçak, güvenlik gerekçesiyle acil iniş yaptı.