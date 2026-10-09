Hürmüz'de panik anları! Tankerler mayına çarptı: Şiddetli patlamalar yaşandı

İran basını, Hürmüz Boğazı’nın güney geçişine izinsiz giren tankerlerin denize döşenen mayınlara çarptığını ve bölgede “şiddetli patlamalar” meydana geldiğini duyurdu. ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin sürdüğü kritik süreçte yaşanan gelişme, boğazdaki güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Fars Haber Ajansı, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde tankerlerin mayınlara çarpması sonucu patlamaların meydana geldiğini aktarırken, gemilerin hangi ülkelere ait olduğu ve hasarın boyutuna ilişkin henüz detay verilmedi.