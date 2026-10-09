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ABD Savunma Bakanı Hegseth, Fort Hood saldırısında 13 kişiyi öldüren Nidal Hasan’ın 3 Aralık’ta kurşuna dizilerek idam edileceğini açıkladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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ABD Savunma Bakanı Hegseth, Fort Hood saldırısında 13 kişiyi öldüren Nidal Hasan’ın 3 Aralık’ta kurşuna dizilerek idam edileceğini açıkladı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 2009'da Fort Hood askeri üssünde düzenlenen ve 13 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının faili eski Binbaşı Nidal Hasan'ın 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek idam edileceğini açıkladı. Hegseth, infazın Texas eyaletindeki Fort Hood üssünde, askerlerden oluşan bir infaz mangası tarafından gerçekleştirileceğini söyledi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD ordusunda bu yöntemle ilk infazın yapılacağı belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 2009 yılında Fort Hood askeri üssünde düzenlenen silahlı saldırıdan hüküm giyen eski Kara Kuvvetleri Binbaşı Nidal Hasan'ın 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek idam edileceğini açıkladı.

Hegseth, 13 kişiyi öldürmek ve 32 kişiyi yaralamaktan ölüm cezasına çarptırılan Hasan'ın, Texas eyaletindeki Fort Hood askeri üssünde askerler tarafından tüfeklerle kurşuna dizileceğini bildirdi.

Bell County Şerif Departmanı tarafından yayımlanan 9 Nisan 2010 tarihli fotoğrafta, ABD'li Binbaşı Nidal Hasan'ın San Antonio'daki Brooke Ordu Tıp Merkezi'nden Texas'ın Belton kentindeki Bell County Hapishanesi'ne nakledilmesinin ardından çekilmiş görüntüsü yer alıyor.(Foto: AFP)Bell County Şerif Departmanı tarafından yayımlanan 9 Nisan 2010 tarihli fotoğrafta, ABD'li Binbaşı Nidal Hasan'ın San Antonio'daki Brooke Ordu Tıp Merkezi'nden Texas'ın Belton kentindeki Bell County Hapishanesi'ne nakledilmesinin ardından çekilmiş görüntüsü yer alıyor.(Foto: AFP)

HEGSETH'TEN SERT SÖZLER: "ÜLKESİNE İHANET EDEN BİR BİNBAŞI"

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Real America's Voice kanalına verdiği röportajda infaz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kararın nedenini soran sunucuya Hegseth, "Hiç düşünmeye gerek yok, kurşuna dizilerek infaz. Ülkesine ihanet eden bir ordu binbaşısı. Fort Hood'da radikal bir İslamcı, bir grup Amerikalıyı öldürüyor." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 6 Ekim 2026'da Maryland eyaletindeki Sparrows Point'te düzenlenen Anduril Industries etkinliğinde konuşma yapıyor. (Foto: EPA)ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 6 Ekim 2026'da Maryland eyaletindeki Sparrows Point'te düzenlenen Anduril Industries etkinliğinde konuşma yapıyor. (Foto: EPA)

Hegseth, infazın gerçekleştirileceği yer ve zamana ilişkin de ayrıntıları paylaştı.

İNFAZ, SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ ÜSTE YAPILACAK

Hegseth, infazın Fort Hood'da gerçekleştirileceğini belirterek, "Elbette bunu Fort Hood'da yapacağız. Perşembe günü, saat 13.00'te olacak. Saldırıyı gerçekleştirdiği saat de buydu. İnfaz mangasında tüfeklerle ateş edecek askerler bulunacak." dedi.

3. Zırhlı Süvari Alayı askerleri, 5 Kasım 2009'da Texas eyaletindeki Fort Hood askeri üssünde silahlı saldırganı yakalamak için Asker Hazırlık Merkezi'nin bulunduğu alana giriyor. (Foto: AP)3. Zırhlı Süvari Alayı askerleri, 5 Kasım 2009'da Texas eyaletindeki Fort Hood askeri üssünde silahlı saldırganı yakalamak için Asker Hazırlık Merkezi'nin bulunduğu alana giriyor. (Foto: AP)

ABD Savunma Bakanı, Amerikan ordusunun İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kurşuna dizerek infaz yöntemini uygulamadığını da söyledi.

Pentagon, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hegseth'in Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesi yönündeki tavsiyesini onayladığını duyurmuştu. İnfazın tarihini ve yerini belirleme yetkisi ise Kara Kuvvetleri Bakanı'na bırakılmıştı.

ABD Kara Kuvvetleri daha önce infazın tarihi veya yeri hakkında açıklama yapmamıştı.

2009'da Texas'taki Fort Hood saldırısında yaralanan damatları ABD askeri Matthew Cooke'den haber bekleyen Jamie Casteel (solda) ve eşi Scotty (sağda), hastanenin acil servisinin önünde bekliyor. (Foto: EPA)2009'da Texas'taki Fort Hood saldırısında yaralanan damatları ABD askeri Matthew Cooke'den haber bekleyen Jamie Casteel (solda) ve eşi Scotty (sağda), hastanenin acil servisinin önünde bekliyor. (Foto: EPA)

2009'DAKİ SALDIRIDA 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Eski ABD Kara Kuvvetleri psikiyatristi Nidal Hasan, 5 Kasım 2009'da Texas'taki Fort Hood askeri üssünde ateş açmış, saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 32 kişi yaralanmıştı.

2009'da Texas'taki Fort Hood askeri üssünde düzenlenen silahlı saldırının ardından, 32 yaşındaki Başçavuş Fanuaee Fea, ana giriş kapısı önünde 23 yaşındaki Savannah Green'i teselli ediyor. (Foto: AP)2009'da Texas'taki Fort Hood askeri üssünde düzenlenen silahlı saldırının ardından, 32 yaşındaki Başçavuş Fanuaee Fea, ana giriş kapısı önünde 23 yaşındaki Savannah Green'i teselli ediyor. (Foto: AP)

Hasan, 2013 yılında 13 kasıtlı cinayet ve 32 cinayete teşebbüs suçundan mahkûm edilmiş ve ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Hasan, o tarihten bu yana Kansas eyaletindeki Fort Leavenworth askeri cezaevinde tutuluyor.

#Nidal Hasan #Pentagon
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