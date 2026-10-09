ABD Savunma Bakanı Hegseth, Fort Hood saldırısında 13 kişiyi öldüren Nidal Hasan’ın 3 Aralık’ta kurşuna dizilerek idam edileceğini açıkladı
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 2009'da Fort Hood askeri üssünde düzenlenen ve 13 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının faili eski Binbaşı Nidal Hasan'ın 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek idam edileceğini açıkladı. Hegseth, infazın Texas eyaletindeki Fort Hood üssünde, askerlerden oluşan bir infaz mangası tarafından gerçekleştirileceğini söyledi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD ordusunda bu yöntemle ilk infazın yapılacağı belirtildi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 2009 yılında Fort Hood askeri üssünde düzenlenen silahlı saldırıdan hüküm giyen eski Kara Kuvvetleri Binbaşı Nidal Hasan'ın 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek idam edileceğini açıkladı.
Hegseth, 13 kişiyi öldürmek ve 32 kişiyi yaralamaktan ölüm cezasına çarptırılan Hasan'ın, Texas eyaletindeki Fort Hood askeri üssünde askerler tarafından tüfeklerle kurşuna dizileceğini bildirdi.
HEGSETH'TEN SERT SÖZLER: "ÜLKESİNE İHANET EDEN BİR BİNBAŞI"
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Real America's Voice kanalına verdiği röportajda infaz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kararın nedenini soran sunucuya Hegseth, "Hiç düşünmeye gerek yok, kurşuna dizilerek infaz. Ülkesine ihanet eden bir ordu binbaşısı. Fort Hood'da radikal bir İslamcı, bir grup Amerikalıyı öldürüyor." ifadelerini kullandı.
Hegseth, infazın gerçekleştirileceği yer ve zamana ilişkin de ayrıntıları paylaştı.
İNFAZ, SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ ÜSTE YAPILACAK
Hegseth, infazın Fort Hood'da gerçekleştirileceğini belirterek, "Elbette bunu Fort Hood'da yapacağız. Perşembe günü, saat 13.00'te olacak. Saldırıyı gerçekleştirdiği saat de buydu. İnfaz mangasında tüfeklerle ateş edecek askerler bulunacak." dedi.