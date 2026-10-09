ABD Savunma Bakanı Hegseth, Fort Hood saldırısında 13 kişiyi öldüren Nidal Hasan’ın 3 Aralık’ta kurşuna dizilerek idam edileceğini açıkladı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 2009'da Fort Hood askeri üssünde düzenlenen ve 13 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının faili eski Binbaşı Nidal Hasan'ın 3 Aralık'ta kurşuna dizilerek idam edileceğini açıkladı. Hegseth, infazın Texas eyaletindeki Fort Hood üssünde, askerlerden oluşan bir infaz mangası tarafından gerçekleştirileceğini söyledi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD ordusunda bu yöntemle ilk infazın yapılacağı belirtildi.