ABD Başkanı Donald Trump, kara yolu dışında kullanılan araçlarda tüketilen ve kırmızı renge boyanan dizel yakıtın kara yollarında kullanımına geçici olarak izin veren ve buna uygulanan federal tüketim vergisinin ödenmesini yıl sonuna kadar erteleyen kararı imzaladı.

Trump, Nebraska'da düzenlediği mitingde, maliyetleri düşürmek için "eşi benzeri görülmemiş" bir adım daha attığını duyurdu.

Tarım araçları, inşaat ekipmanları ve diğer kara yolu dışında kullanılan araçlarda "kırmızı boyalı dizel" olarak bilinen yakıtın kullanıldığını belirten Trump, bu yakıtın normal dizelle tamamen aynı olduğunu ancak kara yolu dışında kullanılan araçlar ve büyük kamyonlar için vergisiz olarak satıldığını söyledi.

Trump, kara yolu dışında kullanım şartını kaldıracak ve "herkesin her türlü amaçla" vergisiz olarak kırmızı dizel satın almasına izin verecek başkanlık kararnamesini imzalayacağını ifade etti.