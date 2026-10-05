Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerinin rotası bir anda değişti. İran Devrim Muhafızları tarafından telsizle uyarılan tankerin, “geri dön” talimatının ardından geçişini yarıda bıraktığı bildirildi.

Hürmüz Boğazı, ABD ile İran arasındaki savaşın ardından ticari gemi geçişlerinin ciddi şekilde aksadığı kritik bir güzergah haline geldi.

İran'ın ticari gemilerin geçişine izin vermemesi nedeniyle bölgede deniz trafiği büyük ölçüde sekteye uğrarken, tanker ve yük gemileri için güvenlik endişeleri de arttı.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir petrol tankeri, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından telsizle uyarılarak geri dönmesi, aksi halde hedef alınabileceği yönünde tehdit edildi.

Tankerin kaptanı, Devrim Muhafızları'nın talimatına uyarak geri döndü.