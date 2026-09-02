Maduro'nun alıkonulduktan sonraki ilk fotoğrafının hikayesi: Deprem sonrası neden poz verdiğini oğlu açıkladı

ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesi sonucu alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, babasının alıkonulduktan sonraki ilk fotoğrafının ülkesinde 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremden bir gün sonra çekildiğini belirtti.

"Nicolasito" lakaplı Maduro Guerra, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, babası Maduro'nun fotoğrafının çekime sürecine değindi.



"Size bu fotoğrafın bize nasıl ulaştığından biraz bahsedeceğim." diyen Nicolasito, fotoğrafı çeken kişinin Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Maduro'nun moralinin "çok kötü" olduğunu aktardığını belirtti.

Nicolasito, babasının fotoğrafının deprem sonrası çekildiğini kaydederek, şunları ifade etti:



"Bu fotoğraf iki büyük depremden 1 gün sonra (25 Haziran'da) çekildi. Fotoğrafı çeken kişi, kendisinin (Maduro) o sırada televizyon karşısında olduğunu söyledi. 'Çok sarsılmıştı, çok üzgündü, gelişmeleri çok yakından takip ediyordu' dedi. O gün izin verilen telefon haklarıyla babam (Maduro) bizi neredeyse 4-5 kez aradı, durumla çok yakından ilgileniyor, La Guaira'nın nasıl olduğunu ve benzeri şeyleri soruyordu."

"Fotoğraf çektirecek hiç hali yoktu. Fotoğrafı çeken kişi ısrar ederek, 'Lütfen gelin, bu fotoğrafı daha sonra gönderebilirsiniz' demiş. O an bize söylediğine göre kendisi de (Maduro) 'Pekala, Tanrı'nın izniyle günün birinde bu fotoğraf iyi olduğuma, güçlü durduğuma ve direndiğime dair mesaj verir' diye düşünerek fotoğrafı çektirme kararı vermiş."

Maduro'nun fotoğrafının kendisine nasıl ulaştığına ilişkin Nicolasito, şöyle devam etti:



"Gerçekten de fotoğrafın basılı halini, her iki fotoğrafı da basılmış olarak kendisine verdiler. O da bu fotoğrafları 13 Temmuz'da posta yoluyla gönderdi ve fotoğraflar 25 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir adrese ulaştı. Fotoğrafı aldık."