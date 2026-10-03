Eski OpenAI güvenlik sorumlusundan ʺyapay zeka güvenlik testlerinden kaçabilirʺ uyarısı (Foto: AA)

"Bugünün ve yarının yapay zeka sistemleri, 6 ay önce geliştirdiğimiz sistemlerden bile çok daha yetenekli ve tehlikeli." ifadesini kullanan Robinson, yapay zekanın güvenlik testlerinden "kaçabileceğini" belirtti.

Yapay zeka modellerinin yeteneklerinin her geçen gün arttığını vurgulayan Robinson, bu yeni modellere ilişkin güvenlik değerlendirmelerinin ne kadar güvenilir olduğunun daha fazla sorgulanması gerektiğini kaydetti.

Robinson, "Modeller, test edildiklerini algılayabilir ve devreye alındıklarında farklı davranabilir. Bu sorunlar çözülmeden sektör modellerin gelişmesine ne kadar izin verirse, durumumuz o kadar tehlikeli hale gelir." ifadesini kullandı.

Yapay zeka modellerine ilişkin güvenlik testlerinin ciddi şekilde geliştirilmesi ve güncellenmesi gerektiğini belirten Robinson, yapay zeka şirketlerinin bu alana daha fazla yatırım yapması gerektiğini kaydetti.