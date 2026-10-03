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Eski OpenAI güvenlik sorumlusundan açık uyarı: Yapay zeka güvenlik testlerinden kaçabilir

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Eski OpenAI güvenlik sorumlusundan açık uyarı: Yapay zeka güvenlik testlerinden kaçabilir

OpenAI'da 3,5 yıl görev yapan ve 12 yapay zeka modelinin piyasaya sürülmesine ilişkin güvenlik raporlarını denetleyen David Robinson, modellerin test edildiklerini algılayarak devreye alındıklarında farklı davranabilecekleri uyarısında bulundu.

OpenAI'da 3,5 yıl görev yapan ve 12 yapay zeka modelinin piyasaya sürülmesine ilişkin güvenlik raporlarını denetleyen David Robinson'ın The Atlantic dergisinde yayımlanan makalesi dikkati çekti.

Robinson, gerekli düzenlemeler yapılmadığı takdirde sektörün yapay zeka güvenliğine ilişkin daha fazla başarısızlıkla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Eski OpenAI güvenlik sorumlusundan ʺyapay zeka güvenlik testlerinden kaçabilirʺ uyarısı (Foto: AA) Eski OpenAI güvenlik sorumlusundan ʺyapay zeka güvenlik testlerinden kaçabilirʺ uyarısı (Foto: AA)

"Bugünün ve yarının yapay zeka sistemleri, 6 ay önce geliştirdiğimiz sistemlerden bile çok daha yetenekli ve tehlikeli." ifadesini kullanan Robinson, yapay zekanın güvenlik testlerinden "kaçabileceğini" belirtti.

Yapay zeka modellerinin yeteneklerinin her geçen gün arttığını vurgulayan Robinson, bu yeni modellere ilişkin güvenlik değerlendirmelerinin ne kadar güvenilir olduğunun daha fazla sorgulanması gerektiğini kaydetti.

Robinson, "Modeller, test edildiklerini algılayabilir ve devreye alındıklarında farklı davranabilir. Bu sorunlar çözülmeden sektör modellerin gelişmesine ne kadar izin verirse, durumumuz o kadar tehlikeli hale gelir." ifadesini kullandı.

Yapay zeka modellerine ilişkin güvenlik testlerinin ciddi şekilde geliştirilmesi ve güncellenmesi gerektiğini belirten Robinson, yapay zeka şirketlerinin bu alana daha fazla yatırım yapması gerektiğini kaydetti.

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