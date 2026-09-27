EVREN’de 11 açık ağırlıklı büyük dil modeline erişim sağlanıyor. (A Haber)

11 BÜYÜK DİL MODELİ AYNI ALTYAPIDA

EVREN'in yapay zeka tarafında da farklı kullanım seçenekleri bulunuyor. Platformun çıkarım katmanında 11 açık ağırlıklı büyük dil modeline erişim sağlanıyor.

Sistem, yalnızca metin tabanlı çalışmalarla sınırlı değil. Bilgisayarlı görü alanında da uçtan uca çalışma imkanı sunuyor. Nesne tespiti, segmentasyon ve sınıflandırma gibi işlemler için veri etiketleme ve model eğitimi yapılabiliyor.

API mimarisi sayesinde mevcut uygulamalar da EVREN altyapısına bağlanabiliyor. Anlık yanıt desteği ve otomatik model yönlendirme özellikleri, farklı ihtiyaçlara göre uygun modelin kullanılmasına imkan sağlıyor.