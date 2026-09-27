Yapay zekada yerli dönem! EVREN e-Devlet ile erişime açıldı: 11 model aynı altyapıda
Türkiye’nin yapay zeka altyapısında yeni bir dönem başlıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından geliştirilen platform EVREN kullanıma açıldı. Verilerin Türkiye’deki GPU altyapısında işlendiği sistem, katkı yapan kullanıcılara kredi veriyor.
Türkiye'nin yapay zeka alanındaki altyapı çalışmalarına yeni bir platform eklendi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde geliştirilen EVREN, kullanıcıların veri, yapay zeka modelleri ve yüksek performanslı hesaplama kaynaklarına aynı sistem üzerinden ulaşmasını sağlıyor.
EVREN'E KİMLER ERİŞEBİLİYOR?
Platform yalnızca savunma sanayi şirketlerine yönelik değil. Teknoloji firmaları, akademisyenler, girişimciler, öğrenciler ve geliştiriciler de EVREN'den yararlanabiliyor. Kullanıcılar platforma e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yaparak erişebiliyor. EVREN'in internet adresi ise evren.ssyz.org.tr olarak açıklandı.
Bu yapı, farklı alanlarda yapay zeka geliştirmek isteyen kullanıcıları Türkiye merkezli bir altyapıda buluşturmayı hedefliyor.
KATKI SAĞLAYAN KREDİ KAZANIYOR
EVREN'in çalışma modelinde doğrudan ücret ödemek yerine katkıya dayalı bir sistem bulunuyor. Kullanıcılar platforma yaptıkları katkılar karşılığında kredi elde edebiliyor.
Kredi kazanmanın yolları arasında şunlar yer alıyor:
- Veri seti yüklemek
- Verileri etiketlemek
- Eğitilmiş modelleri platformda paylaşmak
Kazanılan krediler ise yüksek performanslı GPU havuzundan yararlanmak için kullanılabiliyor. Bu kaynaklarla model eğitimi ve büyük dil modeli çıkarım işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Böylece kullanıcıların yalnızca platformdan hizmet alması değil, aynı zamanda sisteme veri ve model katkısı yapması da hedefleniyor.