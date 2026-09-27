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Yapay zekada yerli dönem! EVREN e-Devlet ile erişime açıldı: 11 model aynı altyapıda

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yapay zekada yerli dönem! EVREN e-Devlet ile erişime açıldı: 11 model aynı altyapıda

Türkiye’nin yapay zeka altyapısında yeni bir dönem başlıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından geliştirilen platform EVREN kullanıma açıldı. Verilerin Türkiye’deki GPU altyapısında işlendiği sistem, katkı yapan kullanıcılara kredi veriyor.

Türkiye'nin yapay zeka alanındaki altyapı çalışmalarına yeni bir platform eklendi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde geliştirilen EVREN, kullanıcıların veri, yapay zeka modelleri ve yüksek performanslı hesaplama kaynaklarına aynı sistem üzerinden ulaşmasını sağlıyor.

Milli yapay zeka platformu EVREN kullanıma açıldı. (AA)Milli yapay zeka platformu EVREN kullanıma açıldı. (AA)

EVREN'E KİMLER ERİŞEBİLİYOR?

Platform yalnızca savunma sanayi şirketlerine yönelik değil. Teknoloji firmaları, akademisyenler, girişimciler, öğrenciler ve geliştiriciler de EVREN'den yararlanabiliyor. Kullanıcılar platforma e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yaparak erişebiliyor. EVREN'in internet adresi ise evren.ssyz.org.tr olarak açıklandı.

Bu yapı, farklı alanlarda yapay zeka geliştirmek isteyen kullanıcıları Türkiye merkezli bir altyapıda buluşturmayı hedefliyor.

EVREN’e e-Devlet üzerinden kimlik doğrulamasıyla erişim sağlanabiliyor. (A Haber Grafik Ekibi)EVREN’e e-Devlet üzerinden kimlik doğrulamasıyla erişim sağlanabiliyor. (A Haber Grafik Ekibi)

KATKI SAĞLAYAN KREDİ KAZANIYOR

EVREN'in çalışma modelinde doğrudan ücret ödemek yerine katkıya dayalı bir sistem bulunuyor. Kullanıcılar platforma yaptıkları katkılar karşılığında kredi elde edebiliyor.

Kredi kazanmanın yolları arasında şunlar yer alıyor:

  • Veri seti yüklemek
  • Verileri etiketlemek
  • Eğitilmiş modelleri platformda paylaşmak

Kazanılan krediler ise yüksek performanslı GPU havuzundan yararlanmak için kullanılabiliyor. Bu kaynaklarla model eğitimi ve büyük dil modeli çıkarım işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Böylece kullanıcıların yalnızca platformdan hizmet alması değil, aynı zamanda sisteme veri ve model katkısı yapması da hedefleniyor.

EVREN’de 11 açık ağırlıklı büyük dil modeline erişim sağlanıyor. (A Haber)EVREN’de 11 açık ağırlıklı büyük dil modeline erişim sağlanıyor. (A Haber)

11 BÜYÜK DİL MODELİ AYNI ALTYAPIDA

EVREN'in yapay zeka tarafında da farklı kullanım seçenekleri bulunuyor. Platformun çıkarım katmanında 11 açık ağırlıklı büyük dil modeline erişim sağlanıyor.

Sistem, yalnızca metin tabanlı çalışmalarla sınırlı değil. Bilgisayarlı görü alanında da uçtan uca çalışma imkanı sunuyor. Nesne tespiti, segmentasyon ve sınıflandırma gibi işlemler için veri etiketleme ve model eğitimi yapılabiliyor.

API mimarisi sayesinde mevcut uygulamalar da EVREN altyapısına bağlanabiliyor. Anlık yanıt desteği ve otomatik model yönlendirme özellikleri, farklı ihtiyaçlara göre uygun modelin kullanılmasına imkan sağlıyor.

API çağrıları 1 Kasım 2026’ya kadar kredi bakiyesinden düşülmeyecek. (AA)API çağrıları 1 Kasım 2026’ya kadar kredi bakiyesinden düşülmeyecek. (AA)

1 KASIM'A KADAR ÜCRETSİZ KULLANIM

EVREN'in kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla önemli bir uygulama da devreye alındı. 1 Kasım 2026'ya kadar gerçekleştirilecek API çağrıları kullanıcıların kredi bakiyesinden düşülmeyecek. Bu süre boyunca API erişimi sınırsız olarak sunulacak.

Bu uygulamanın, geliştiricilerin platformu deneyerek kendi uygulamalarına entegre etmesini kolaylaştırması bekleniyor.

EVREN kısa sürede 7 bin 500 aktif kullanıcıya ulaştı. (AA)EVREN kısa sürede 7 bin 500 aktif kullanıcıya ulaştı. (AA)

KISA SÜREDE 7 BİN 500 KULLANICIYA ULAŞTI

EVREN şimdiden 7 bin 500 aktif kullanıcıya ulaştı. Platformun önümüzdeki dönemde daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması hedefleniyor. Savunma Sanayii Başkanlığı, EVREN'in Türkiye'nin yapay zeka ekosisteminin gelişimine katkı sağlamasını ve Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmaları desteklemesini amaçlıyor.

Gelecek dönemde platformun yeteneklerinin de genişletilmesi planlanıyor. Bu kapsamda yerli ve milli büyük dil, görüntü ve ses modellerinin sisteme dahil edilmesi hedefleniyor. Dağıtık GPU yönetimi yaklaşımıyla hesaplama kapasitesinin daha da güçlendirilmesi de planlanan çalışmalar arasında bulunuyor.

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