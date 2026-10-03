Terör devleti İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırı ve ihlallerini sürdürdüğü bildirildi. İsrail güçlerinin Hula'daki bir "özel okul" binasını patlayıcılarla yıktığı, bazı beldeleri de topçu atışları ve hava saldırılarıyla hedef aldığı belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Hula'daki "özel okul" binasını yerleştirdiği patlayıcılarla yıktığı belirtildi.

İsrail'in Nebatiye'ye bağlı Baraşit beldesi çevresini topçu atışlarıyla hedef aldığı vurgulanan haberde, İsrail savaş uçaklarının da Kefrtebnin ve Sur kentindeki bazı beldeleri bombaladığı kaydedildi.

Haberde, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırı ve ihlallerine devam ettiğine dikkati çekildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES SÜRECİ

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişi hayatını kaybetti.