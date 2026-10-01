Zelenskiy’den balistik füze açıklaması: FP-7 ilk kez savaşta kullanıldı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın yerli üretimi taktik balistik füzesi FP-7'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ilk kez kullanıldığını açıkladı. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda füzenin ilk muharebe kullanımının gerçekleştirildiğini belirterek, "Bundan sonraki adım üretimidir" mesajını verdi, ayrıca füzenin fırlatılışına ait olduğu belirtilen görüntüyü paylaştı.
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin geliştirdiği taktik balistik füze FP-7'nin ilk kez savaşta kullanıldığını belirtti.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın geliştirdiği FP-7'ye ilişkin "Ukrayna'nın taktik balistik füzesi FP-7'nin ilk muharebe kullanımı. Sonuç için teşekkürler. Bundan sonraki adım üretimidir." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ayrıca, söz konusu füzenin fırlatılışına ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.