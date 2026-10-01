Zelenskiy’den balistik füze açıklaması: FP-7 ilk kez savaşta kullanıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın yerli üretimi taktik balistik füzesi FP-7'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ilk kez kullanıldığını açıkladı. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda füzenin ilk muharebe kullanımının gerçekleştirildiğini belirterek, "Bundan sonraki adım üretimidir" mesajını verdi, ayrıca füzenin fırlatılışına ait olduğu belirtilen görüntüyü paylaştı.