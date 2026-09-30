Şam'da Tişrin Termik Santrali'nde patlama! 3 elektrik santrali devre dışı kaldı

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Tişrin Termik Santrali’nde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası 3 elektrik santrali devre dışı kalırken, elektrik üretimindeki düşüş nedeniyle ülkede geçici olarak daha fazla elektrik kesintisi yaşanabileceği bildirildi.