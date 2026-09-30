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Şam'da Tişrin Termik Santrali'nde patlama! 3 elektrik santrali devre dışı kaldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Şam'da Tişrin Termik Santrali'nde patlama! 3 elektrik santrali devre dışı kaldı

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Tişrin Termik Santrali’nde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası 3 elektrik santrali devre dışı kalırken, elektrik üretimindeki düşüş nedeniyle ülkede geçici olarak daha fazla elektrik kesintisi yaşanabileceği bildirildi.

Suriye Elektrik Şirketi (SEC), Deyr Ali, Nasiriyye ve Tişrin elektrik santrallerinin, Tişrin Santrali'ndeki gaz hattında meydana gelen patlama nedeniyle devre dışı kaldığını bildirdi.

SURİYE'DE TİŞRİN SANTRALİ'NDE PATLAMA

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Tişrin Santrali'ndeki gaz hattında meydana gelen patlamanın ardından santrallerin çalışması için gerekli gaz tedarikinin durduğu belirtildi.

Şam'da Tişrin Termik Santrali'nde patlama! 3 elektrik santrali devre dışı kaldı - 1

Açıklamada, söz konusu santrallerin devre dışı kalması nedeniyle üretilen elektrik miktarının azalacağı ve mevcut üretim kapasitesindeki düşüş nedeniyle elektrik kesintilerinin geçici olarak artacağı ifade edildi.

Şirketin açıklamasında, santrallerin durumu ve elektrik arzına ilişkin gelişmelerin ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğü, uzman ekiplerin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

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