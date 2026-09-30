AJet uçağında alkollü yolcu dehşeti! Kabin memurunu ısırdı

AJet’in Londra Stansted-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan uçağında alkollü yabancı uyruklu yolcu taşkınlık çıkardı. Yanındaki kadın yolcuyu rahatsız eden şahıs, kendisine müdahale eden kabin memuru ile bir yolcuyu ısırarak yaraladı. İstanbul’a inişin ardından gözaltına alınan saldırgan, AJet tarafından kara listeye alınarak uçuşlardan süresiz menedildi.

Edinilen bilgilere göre olay, 30 Eylül 2026'da Londra Stansted'den İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket eden VF-1990 sefer sayılı AJet uçağında yaşandı.

Yabancı uyruklu yolcu, uçuş sırasında alkolün etkisiyle yanında oturan kadın yolcuya rahatsızlık vermeye başladı. Kabin ekibinin uyarılarına rağmen taşkınlığını sürdüren şahıs, müdahale eden kabin memuru ile bir yolcuya saldırdı.

KABİN MEMURUNU ISIRDI!

Taşkınlığını sürdüren saldırgan, kabin memurunu ve bir yolcuyu ısırarak yaraladı. Olayın büyümesi üzerine uçuş güvenliği prosedürleri devreye sokuldu ve saldırgan yolcu etkisiz hale getirildi.

Uçuş, alınan güvenlik önlemlerinin ardından İstanbul'a doğru devam etti.

İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI!

AJet uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yapmasının ardından durum kolluk ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri uçağa girerek saldırgan yolcuyu gözaltına aldı.

Saldırıya uğrayan kabin memuru ve yolcunun, şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.

AJET'TEN SALDIRGANA KARA LİSTE!

Olayın ardından AJet de saldırgan yolcu hakkında işlem yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, uçuş güvenliği politikası kapsamında söz konusu yolcunun kara listeye alındığı ve AJet uçuşlarından süresiz olarak menedildiği bildirildi.