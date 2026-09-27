ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın yaptığı 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin ardından bu hafta İran ile daha fazla görüşme gerçekleştirilmesini beklediğini belirtti.

"İRAN'LA DAHA FAZLA GÖRÜŞME BEKLİYORUM"

Trump, Axios haber sitesine telefonla verdiği mülakatta körfezdeki krize dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD'li müzakerecilerin bu hafta İran ile daha fazla görüşme yapmasını beklediğini söyleyen Trump, "(Bu hafta) İran'la daha fazla görüşme bekliyorum. Bir anlaşma yapmak istiyorlar, ancak bu benim yapmak istediğim anlaşma değil." ifadelerini kullandı.

Trump, İran'a karşı saldırılara yeniden başlamayı düşünüp düşünmediği sorusuna da, "Bunu her zaman düşünüyorum." şeklinde karşılık verdi.