Trump, İran’ın 7 günlük ateşkes teklifini reddetti! WSJ’ye göre bombardımanın yeniden başlaması masada
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik savaşta yeni bir karar aldığı öne sürüldü. Wall Street Journal'ın (WSJ) ABD'li yetkililere dayandırdığı özel haberine göre Trump, Tahran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddetti ve kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından İran'a yönelik bombardımanın yeniden başlamasını beklediğini yakın çevresine söyledi.
Yedi aydır devam eden ABD-İran savaşında diplomasi trafiği sürerken, Washington'dan gelen son karar bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. İran, çatışmalara ara verilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için 7 günlük bir plan sunmuştu.
Ancak WSJ'nin ulaştığı ABD'li yetkililere göre Trump, Tahran'ın taleplerini karşılayacağına ikna olmuş değil. ABD Başkanı'nın özel görüşmelerinde yeni bir bombardıman kampanyasının yeniden başlamasını muhtemel gördüğü belirtildi.
İRAN'DAN ATEŞKES İÇİN 7 GÜNLÜK PLAN
İran'ın önerisi, savaşın seyrini değiştirebilecek bir diplomatik formül içeriyordu.
Tahran'ın teklifine göre ABD;
- İran limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldıracak,
- İran'ın bazı dondurulmuş varlıklarını serbest bırakacak,
- İran petrol ihracatına yönelik yaptırımları kaldıracaktı.
Buna karşılık İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması ve nükleer program konusunda müzakerelere başlaması öngörülüyordu.
İran'ın önerisinin Katar üzerinden ABD'ye iletildiği ve bölgesel arabulucuların Washington ile Tahran arasındaki görüşmeleri yeniden canlandırmaya çalıştığı bildirildi.
Ancak WSJ'ye göre Washington, Trump'ın deniz ablukasını kaldırmaya niyetli olmadığını İran ve arabuluculara iletti.
TRUMP'TAN YENİ BOMBARDIMAN MESAJI
WSJ'nin haberindeki en dikkat çekici ayrıntı ise Trump'ın özel görüşmelerdeki tutumu oldu.
ABD'li yetkililere göre Trump, İran'ın Washington'ın taleplerini karşılayacağından şüphe duyuyor. Bu nedenle ara seçimlerin ardından İran'a yönelik bombardımanın yeniden başlamasını muhtemel görüyor.
Ancak planlanan saldırıların kapsamı henüz bilinmiyor.
WSJ'ye konuşan yetkililer, Trump'ın büyük çaplı askeri operasyonlara yeniden dönme konusunda isteksiz olduğunu da belirtiyor. Bunun nedenlerinden biri olarak ABD'nin azalan mühimmat stoklarını başka olası çatışmalar için korumak istemesi gösteriliyor.
SAVAŞ MI, DİPLOMASİ Mİ? WASHINGTON'DA BELİRSİZLİK
Trump'ın İran politikasında son dönemde dikkat çeken bir değişkenlik yaşanıyor.
ABD Başkanı bir yandan diplomatik görüşmeleri sürdürürken diğer yandan İran üzerindeki ekonomik ve askeri baskıyı artırıyor. WSJ'ye göre Trump'ın mevcut tutumu, savaş ile barış arasındaki kırılgan sürecin yeniden çatışmaya doğru kayabileceğine işaret ediyor.
Ancak ABD'li yetkililer, Trump'ın yaklaşımının önümüzdeki haftalarda değişebileceği konusunda da uyarıyor.
Yani şu aşamada yeni bir saldırının kesinleştiği söylenemiyor. Saldırıların kapsamı, zamanı ve Trump'ın nihai kararı belirsizliğini koruyor.
TRUMP BM'DE "SİYASETİN İRAN'LA İLGİSİ YOK" DEMİŞTİ
Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı son konuşmada İran politikasının ABD'deki seçimlerle bağlantılı olmadığını savunmuştu.
ABD Başkanı, İran'ın nükleer silaha sahip olmamasının kendisi için temel hedef olduğunu söylemişti.
Buna karşın WSJ'nin özel haberinde aktarılan ABD'li yetkililerin değerlendirmeleri, Trump'ın seçimler sonrasına ilişkin İran politikasında yeni saldırı ihtimalini ciddi biçimde gündemde tuttuğunu ortaya koyuyor.