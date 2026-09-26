Ancak WSJ'nin ulaştığı ABD'li yetkililere göre Trump, Tahran'ın taleplerini karşılayacağına ikna olmuş değil. ABD Başkanı'nın özel görüşmelerinde yeni bir bombardıman kampanyasının yeniden başlamasını muhtemel gördüğü belirtildi.

Yedi aydır devam eden ABD-İran savaşında diplomasi trafiği sürerken, Washington'dan gelen son karar bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. İran, çatışmalara ara verilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için 7 günlük bir plan sunmuştu.

Ancak WSJ'ye göre Washington, Trump'ın deniz ablukasını kaldırmaya niyetli olmadığını İran ve arabuluculara iletti.

İran'ın önerisinin Katar üzerinden ABD'ye iletildiği ve bölgesel arabulucuların Washington ile Tahran arasındaki görüşmeleri yeniden canlandırmaya çalıştığı bildirildi.

Buna karşılık İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması ve nükleer program konusunda müzakerelere başlaması öngörülüyordu.

WSJ'ye konuşan yetkililer, Trump'ın büyük çaplı askeri operasyonlara yeniden dönme konusunda isteksiz olduğunu da belirtiyor. Bunun nedenlerinden biri olarak ABD'nin azalan mühimmat stoklarını başka olası çatışmalar için korumak istemesi gösteriliyor.

Ancak planlanan saldırıların kapsamı henüz bilinmiyor.

ABD'li yetkililere göre Trump, İran'ın Washington'ın taleplerini karşılayacağından şüphe duyuyor. Bu nedenle ara seçimlerin ardından İran'a yönelik bombardımanın yeniden başlamasını muhtemel görüyor.

WSJ'nin haberindeki en dikkat çekici ayrıntı ise Trump'ın özel görüşmelerdeki tutumu oldu.

SAVAŞ MI, DİPLOMASİ Mİ? WASHINGTON'DA BELİRSİZLİK

Trump'ın İran politikasında son dönemde dikkat çeken bir değişkenlik yaşanıyor.

ABD Başkanı bir yandan diplomatik görüşmeleri sürdürürken diğer yandan İran üzerindeki ekonomik ve askeri baskıyı artırıyor. WSJ'ye göre Trump'ın mevcut tutumu, savaş ile barış arasındaki kırılgan sürecin yeniden çatışmaya doğru kayabileceğine işaret ediyor.

Ancak ABD'li yetkililer, Trump'ın yaklaşımının önümüzdeki haftalarda değişebileceği konusunda da uyarıyor.

Yani şu aşamada yeni bir saldırının kesinleştiği söylenemiyor. Saldırıların kapsamı, zamanı ve Trump'ın nihai kararı belirsizliğini koruyor.