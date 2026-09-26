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Trump, İran’ın 7 günlük ateşkes teklifini reddetti! WSJ’ye göre bombardımanın yeniden başlaması masada

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik savaşta yeni bir karar aldığı öne sürüldü. Wall Street Journal'ın (WSJ) ABD'li yetkililere dayandırdığı özel haberine göre Trump, Tahran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddetti ve kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından İran'a yönelik bombardımanın yeniden başlamasını beklediğini yakın çevresine söyledi.

Trump, İran’ın 7 günlük ateşkes teklifini reddetti! WSJ’ye göre bombardımanın yeniden başlaması masada 1

Yedi aydır devam eden ABD-İran savaşında diplomasi trafiği sürerken, Washington'dan gelen son karar bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. İran, çatışmalara ara verilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için 7 günlük bir plan sunmuştu.

Ancak WSJ'nin ulaştığı ABD'li yetkililere göre Trump, Tahran'ın taleplerini karşılayacağına ikna olmuş değil. ABD Başkanı'nın özel görüşmelerinde yeni bir bombardıman kampanyasının yeniden başlamasını muhtemel gördüğü belirtildi.

Trump, İran’ın 7 günlük ateşkes teklifini reddetti! WSJ’ye göre bombardımanın yeniden başlaması masada 2

İRAN'DAN ATEŞKES İÇİN 7 GÜNLÜK PLAN

İran'ın önerisi, savaşın seyrini değiştirebilecek bir diplomatik formül içeriyordu.

Tahran'ın teklifine göre ABD;

  • İran limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldıracak,
  • İran'ın bazı dondurulmuş varlıklarını serbest bırakacak,
  • İran petrol ihracatına yönelik yaptırımları kaldıracaktı.

Buna karşılık İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması ve nükleer program konusunda müzakerelere başlaması öngörülüyordu.

İran'ın önerisinin Katar üzerinden ABD'ye iletildiği ve bölgesel arabulucuların Washington ile Tahran arasındaki görüşmeleri yeniden canlandırmaya çalıştığı bildirildi.

Ancak WSJ'ye göre Washington, Trump'ın deniz ablukasını kaldırmaya niyetli olmadığını İran ve arabuluculara iletti.

Trump, İran’ın 7 günlük ateşkes teklifini reddetti! WSJ’ye göre bombardımanın yeniden başlaması masada 3

TRUMP'TAN YENİ BOMBARDIMAN MESAJI

WSJ'nin haberindeki en dikkat çekici ayrıntı ise Trump'ın özel görüşmelerdeki tutumu oldu.

ABD'li yetkililere göre Trump, İran'ın Washington'ın taleplerini karşılayacağından şüphe duyuyor. Bu nedenle ara seçimlerin ardından İran'a yönelik bombardımanın yeniden başlamasını muhtemel görüyor.

Ancak planlanan saldırıların kapsamı henüz bilinmiyor.

WSJ'ye konuşan yetkililer, Trump'ın büyük çaplı askeri operasyonlara yeniden dönme konusunda isteksiz olduğunu da belirtiyor. Bunun nedenlerinden biri olarak ABD'nin azalan mühimmat stoklarını başka olası çatışmalar için korumak istemesi gösteriliyor.

Trump, İran’ın 7 günlük ateşkes teklifini reddetti! WSJ’ye göre bombardımanın yeniden başlaması masada 4

SAVAŞ MI, DİPLOMASİ Mİ? WASHINGTON'DA BELİRSİZLİK

Trump'ın İran politikasında son dönemde dikkat çeken bir değişkenlik yaşanıyor.

ABD Başkanı bir yandan diplomatik görüşmeleri sürdürürken diğer yandan İran üzerindeki ekonomik ve askeri baskıyı artırıyor. WSJ'ye göre Trump'ın mevcut tutumu, savaş ile barış arasındaki kırılgan sürecin yeniden çatışmaya doğru kayabileceğine işaret ediyor.

Ancak ABD'li yetkililer, Trump'ın yaklaşımının önümüzdeki haftalarda değişebileceği konusunda da uyarıyor.

Yani şu aşamada yeni bir saldırının kesinleştiği söylenemiyor. Saldırıların kapsamı, zamanı ve Trump'ın nihai kararı belirsizliğini koruyor.

Trump, İran’ın 7 günlük ateşkes teklifini reddetti! WSJ’ye göre bombardımanın yeniden başlaması masada 5

TRUMP BM'DE "SİYASETİN İRAN'LA İLGİSİ YOK" DEMİŞTİ

Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı son konuşmada İran politikasının ABD'deki seçimlerle bağlantılı olmadığını savunmuştu.

ABD Başkanı, İran'ın nükleer silaha sahip olmamasının kendisi için temel hedef olduğunu söylemişti.

Buna karşın WSJ'nin özel haberinde aktarılan ABD'li yetkililerin değerlendirmeleri, Trump'ın seçimler sonrasına ilişkin İran politikasında yeni saldırı ihtimalini ciddi biçimde gündemde tuttuğunu ortaya koyuyor.

Trump, İran’ın 7 günlük ateşkes teklifini reddetti! WSJ’ye göre bombardımanın yeniden başlaması masada 6

WASHINGTON EKONOMİK BASKIYLA SONUÇ ALMAYI BEKLİYOR

ABD yönetiminin İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırmama kararının arkasında ekonomik baskı stratejisi bulunuyor.

WSJ'nin aktardığına göre Washington, İran ekonomisi üzerindeki baskının zamanla Tahran'ı ABD'nin taleplerine daha yakın şartlarda bir anlaşmaya zorlayacağını düşünüyor.

İran tarafında ise farklı bir yaklaşım bulunuyor.

Arap arabuluculara göre İranlı diplomatlar savaşı sona erdirecek çeşitli teklifler sunuyor ve ülkenin giderek ağırlaşan ekonomik sorunlarının farkında.

Ancak İran Devrim Muhafızları'nın yeni anlaşma formüllerine sıcak bakmadığı ve uzun süreli bir savaşa hazırlıklı olduğu belirtiliyor.

Trump, İran’ın 7 günlük ateşkes teklifini reddetti! WSJ’ye göre bombardımanın yeniden başlaması masada 7

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİN MERKEZİNDE

İran'ın teklifinin en kritik unsurlarından biri Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması.

Dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri olan boğazdaki trafik, savaş nedeniyle ciddi şekilde etkilenmiş durumda. ABD öncülüğündeki girişimlerle petrol tankerlerinin boğazdan geçişini güvence altına alma çabalarının ise Washington açısından yeni bir anlaşmaya ulaşma konusundaki aciliyeti azalttığı belirtiliyor.

Böylece krizin merkezinde yalnızca İran'ın nükleer programı değil, enerji sevkiyatı, petrol ticareti, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşın daha da genişleme riski bulunuyor.

Trump, İran’ın 7 günlük ateşkes teklifini reddetti! WSJ’ye göre bombardımanın yeniden başlaması masada 8

TAHRAN HAZİRAN'DAKİ ANLAŞMAYA DÖNÜLMESİNİ İSTİYOR

İran Devrim Muhafızları'nın ise Trump'ın haziran ayında Tahran ile vardığı ön anlaşmaya daha yakın bir çerçeve istediği belirtiliyor.

Söz konusu anlaşmada İran petrol satışlarına yönelik yaptırımların hafifletilmesi, dondurulmuş varlıklara erişim sağlanması ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde bir rolünün kabul edilmesi karşılığında boğazın açılması öngörülüyordu.

Ancak mevcut tabloda taraflar arasında temel anlaşmazlıklar devam ediyor.

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