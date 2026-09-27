Bakan Fidan’dan New York’ta kritik temas! BM Genel Kurulu Başkanı Rahman ile görüştü
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında New York’ta BM 81. Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile BM arasındaki temaslar ve gündemdeki uluslararası gelişmeler ele alındı.
Küresel gündemin yoğunlaştığı kritik dönemde gerçekleşen görüşmede, BM çalışmaları ve uluslararası gelişmeler masaya yatırıldı. Fidan'ın temasları, Türkiye'nin BM Genel Kurulu marjındaki diplomasi trafiğinin önemli başlıklarından biri oldu.