ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon, New York’taki Waldorf Astoria’da düzenlenen görkemli törenle dünyaevine girdi. ABD yönetiminden üst düzey isimlerin de katıldığı düğün için yaklaşık 1 milyon dolar harcama yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kişisel avukatı ve eski New Jersey Başsavcı Vekili Alina Habba, Türk iş insanı Turhan Mildon ile New York'taki Waldorf Astoria'da düzenlenen görkemli törenle evlendi. Düğüne ABD yönetiminden üst düzey isimlerin yanı sıra eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson da katıldı.

Alina Habba ile Turhan Mildon, New York’taki Waldorf Astoria’da düzenlenen törenle evlendi. (Foto: ahaber.com.tr) DÜĞÜNÜN MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI Alina Habba ile Miller Holding CEO'su Turhan Mildon, New York'un simge otellerinden Waldorf Astoria'da dünyaevine girdi. New York Post'un haberine göre tören, otelin dördüncü katındaki balo salonunda yapıldı. Salon, pembe/beyaz kiraz çiçekleri ve yüzlerce kırmızı gülle süslendi. Haberde görüşlerine başvurulan bir etkinlik organizatörü, yalnızca balo salonu, müzik ve çiçekler için yapılan harcamanın 1 milyon doları bulabileceğini belirtti. Konaklama ve otelin diğer alanlarının kullanım bedellerinin ise bu tutara dahil olmadığı aktarıldı. Çiftin, düğünü yaklaşık üç ay içerisinde organize ettiği belirtildi.

Çiftin düğününe ABD yönetiminden üst düzey isimlerin yanı sıra Mike Tyson da katıldı. (Foto: ahaber.com.tr) DÜĞÜNE ABD YÖNETİMİNDEN DİKKAT ÇEKEN İSİMLER KATILDI Düğüne katılan isimler arasında FBI Direktörü Kash Patel ile ABD Başsavcısı Todd Blanche yer aldı. Trump'ın iletişim danışmanlarından Margo Martin'in de törene katıldığı, eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson'ın da davetliler arasında bulunduğu bildirildi. Trump ise aynı saatlerde Tennessee'de bir Amerikan futbolu karşılaşmasını izlediği için düğüne katılmadı. Habba ile Mildon, ilk kez nisan ayında Washington'daki Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği kapsamında birlikte görüntülenmişti. İkili daha sonra 4 Temmuz kutlamalarında Washington'daki özel bir kulüpte de birlikte görülmüştü. Habba'nın geçen hafta Florida'da Mildon ile görüntülendiği sırada büyük bir pırlanta nişan yüzüğü taktığı da basına yansımıştı. Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, enerji, inşaat ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren Miller Holding'in CEO'su olarak görev yapıyor. Şirketin temelleri 1967 yılında Mildon'un dedesi tarafından atıldı.