Yemen'de çeşitli cephelerde bugün askeri hareketlilik yaşanırken Husiler ile hükümet güçleri Taiz ilinde çatıştı, savaş uçakları Hudeyde ve Saada illerine hava saldırıları düzenledi.

Yemen hükümetine bağlı güçlerden yapılan açıklamada, hükümet güçlerinin Taiz'in güneybatısındaki Cebel Habeşi ilçesi semalarında bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Husilerin Taiz kentini Lahic ve Aden illerine bağlayan stratejik bir yola yakın güvenlik noktalarına sızma girişiminin engellendiği bildirildi.

Hükümet güçlerinin açıklamasında, Beyda, Cevf ve Dali illerindeki temas hatlarında da farklı yoğunluklarda çatışma ve askeri hareketlilik yaşandığı ifade edildi.

Hükümetin kontrolündeki Aden, Hadramevt, Mehra, Şebve ve Ebyen illerinde ise son çatışmaların başlamasından bu yana durumun daha sakin olduğu belirtildi.