BM önünde Netanyahu gerilimi! Hollywood yıldızı Sarandon gözaltında

Protestonun, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma öncesinde düzenlendiği belirtildi. Gösteride polis ekipleri, First Avenue üzerinde yolu kapatan protestoculara müdahale etti. Reuters'ın görüntülerinde Sarandon'ın polis tarafından gözaltına alındığı görülüyor.

Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, New York'taki protestoda polis tarafından gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Sarandon'ın yanı sıra oyuncular Hannah Einbinder ve Cynthia Nixon'ın da gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesi New York'ta gerilim tırmandı. Netanyahu'yu protesto etmek için BM binası yakınında düzenlenen gösteriye katılan Hollywood yıldızı Susan Sarandon, yaklaşık 100 kişiyle birlikte NYPD ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Protestoyu organize eden gruplardan Jewish Voice for Peace'in eyleminde çok sayıda kişi polis tarafından gözaltına alındı. Bazı kaynaklar gözaltı sayısının 100'ün üzerine çıktığını aktarırken, NYPD'nin günün erken saatlerinde kesin sayıyı açıklamadığı bildirildi.

Manhattan'daki gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Protestocular First Avenue'da yolu kapatarak Netanyahu karşıtı sloganlar attı. Göstericilerin bir bölümü "Free Palestine" ve "Let Gaza live" sloganlarıyla yürürken, bazı pankartlarda Netanyahu'ya yönelik sert ifadeler yer aldı.

BM binası önünde Netanyahu protesto edildi (Fotoğraf: AA)

ÜNLÜ İSİMLER DE POLİSİN MÜDAHALESİYLE KARŞILAŞTI

Gösteride Sarandon'ın yanı sıra oyuncu Hannah Einbinder'in de polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. New York'tan bazı siyasi isimler ve adayların da eylem sırasında gözaltına alınanlar arasında olduğu aktarıldı.

Protestocuların hedefinde Netanyahu'nun BM kürsüsündeki konuşması vardı. Netanyahu'nun Genel Kurul'a hitap ettiği sırada ise salonda çok sayıda ülke temsilcisinin protesto amacıyla dışarı çıktığı bildirildi.