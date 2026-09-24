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Harvey Weinstein'e 15 yıl hapis cezası verildi: Eski Hollywood yapımcısı cinsel saldırı suçundan mahkum edildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Harvey Weinstein'e 15 yıl hapis cezası verildi: Eski Hollywood yapımcısı cinsel saldırı suçundan mahkum edildi

ABD'li eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein, eski yapım asistanı Miriam Haley'e yönelik cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı.

ABD basınındaki haberlere göre, New York'ta görülen davada Weinstein hakkında verilen karar, jüri tarafından geçen yıl suçlu bulunmasının ardından geldi.

Mağdur Haley duruşmada yaptığı açıklamada saldırının hayatı ve güvenlik duygusu üzerinde "yıkıcı bir etkisi" olduğunu söyledi.

74 yaşındaki Weinstein ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

Yargıç Curtis Farber, kararını açıklarken Weinstein'in sorumluluk kabul etmediğini belirterek yapım asistanı Haley'e yönelik cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezasına hükmetti.

Harvey Weinstein, eski televizyon yapım asistanı Miriam Haley'ye 2006'da yönelik cinsel saldırı suçundan cezasının açıklanması için 23 Eylül 2026'da New York'taki Manhattan Yüksek Mahkemesi'ne çıktı. (Foto: EPA)Harvey Weinstein, eski televizyon yapım asistanı Miriam Haley'ye 2006'da yönelik cinsel saldırı suçundan cezasının açıklanması için 23 Eylül 2026'da New York'taki Manhattan Yüksek Mahkemesi'ne çıktı. (Foto: EPA)

Weinstein, Haley'e yönelik cinsel saldırı suçundan daha önce de yargılanmış ve 2020'de mahkum edilerek hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak New York'ta mahkeme, 2024'te Weinstein'in adil yargılanmadığına hükmederek söz konusu mahkumiyeti bozmuştu.

Yeniden görülen davada jüri, geçen yıl Weinstein'ı Haley'e yönelik cinsel saldırıyla ilgili tek bir suçtan mahkum etmişti.

ÇOK SAYIDA KADINA TECAVÜZ ETMEKLE SUÇLANIYORDU

Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından birçok kadının uğradığı cinsel tacizleri sosyal medyada "#MeToo" etiketiyle gündeme getirmesi dünyada kampanyaya dönüşmüştü.

"#MeToo" kampanyasıyla Weinstein, aralarında ünlü oyuncuların da bulunduğu çok sayıda kişi tarafından tacizle suçlanmıştı.

Weinstein, New York Times gazetesinin haberiyle gündeme gelen taciz iddialarının ardından ortağı olduğu yapım şirketinin yönetim kurulunca görevden alınmıştı.

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