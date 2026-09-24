Filistin heyetinin BM toplantılarına katılmasının engellenmesini reddettiklerini belirten Abbas, "Filistin halkı ve yönetimi işgalin sona ermesini talep ettiği için cezalandırılmamalı." dedi. Uluslararası hukuka ve kurumlarına başvurmanın barışçıl ve medeni bir tercih olduğunu vurgulayan Abbas, bunun barışa aykırı bir eylem olmadığını ifade etti. Abbas, Filistin heyetinin BM Genel Merkezi'ne girişinin engellenmesinin, ABD'nin ev sahibi ülke olarak yükümlülüklerinin ihlali olduğunu kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin vize vermemesi nedeniyle bir kez daha Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na video konferans yoluyla hitap etmek zorunda kaldı.

ABD yönetimine yaptırım ve kısıtlamaları kaldırma, diyalog ve karşılıklı saygıya dönme çağrısı yapan Abbas, Washington'dan uluslararası toplumla birlikte uluslararası meşruiyete dayalı iki devletli çözümün uygulanması için çalışmalarını istedi.

Abbas, dünya liderlerine seslenerek, "Halkımıza yönelik yeni bir Nekbe (Büyük Felaket) ve katliama izin verilmemesi, ayrıca yerleşimci şiddetine müsaade edilmemesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesinin ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının İsrail ordusunun koruması altında hız kazandığını belirten Abbas, İsrail'in uygulamalarının iki devletli çözümü ortadan kaldırdığını ifade etti.

Filistin halkının tarihinin en tehlikeli dönemlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Abbas, Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle öldürme, yıkım, aç bırakma ve zorla yerinden etme girişimlerinin sürdüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planını memnuniyetle karşıladıklarını ancak sahada bu yönde herhangi bir somut gelişme görmediklerini vurgulayan Abbas, Trump'a Arap ülkelerine verdiği, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin ve Filistin topraklarının ilhakının önlenmesine ilişkin sözlerini yerine getirme çağrısında bulundu. Abbas, geçiş döneminin Gazze ve Batı Şeria'nın tek bir devlet ve tek bir meşru silahlı güç altında birleşmesiyle sonuçlanması gerektiğini kaydetti. Özellikle İsrail'in "E1" yasa dışı yerleşim planının uygulanmaması uyarısında bulunan Abbas, söz konusu planın Batı Şeria'nın güneyini orta kesimlerinden ayıracağını belirtti. İsrail'in Kudüs ve Batı Şeria'daki BM binalarına yönelik saldırılarının Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) görevlerini yerine getirme kapasitesini zayıflattığını söyleyen Abbas, bu saldırıların durdurulmasını istedi.

İki devletli çözümün herkes için barışı sağlayacağını belirten Abbas, bunun " Büyük İsrail"in kurulması ve Filistin halkının varlığının ortadan kaldırılması" anlayışına alternatif olduğunu söyledi.

"HALKIMIZ ZORLA YERİNDEN EDİLMEYİ KABUL ETMEYECEK"

İsrail hükümetinin Filistin halkına ait 6 milyar dolardan fazla parayı zorla alıkoyduğunu ifade eden Abbas, söz konusu fonların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

"Halkımız toprağında kalmaya devam ediyor ve zorla yerinden edilmeyi kabul etmeyecek." diyen Abbas, askeri işgalin, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesinin, ilhakın ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının güvenlik sağlayan kalıcı bir çözüm oluşturamayacağını vurguladı.

"KİMDEN GELİRSE GELSİN SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILARI REDDEDİYORUZ"

Abbas, İsrail devletiyle yan yana yaşayacak, silahsız bir Filistin devleti istediklerini belirterek, "Herkes için güvenlik ve barış istiyoruz. Kimden gelirse gelsin sivillere yönelik saldırıları reddediyoruz ve antisemitizmle mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistinli mültecilerin geri dönmesini ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını istediklerini kaydeden Abbas, Filistin devletine BM'de tam üyelik verilmesi çağrısında bulundu.

BM'nin 2803 sayılı kararı almasından ve Barış Kurulu oluşturulmasından bu yana bir yıl geçtiğini ve geçiş döneminin sona ermesine sadece bir yıl kaldığını söyleyen Abbas, "Bu yüzden, bir an önce (ateşkesin) ikinci aşamasına geçilmesi çağrısında bulunuyoruz. Geçiş dönemi, Gazze ve Batı Şeria'nın tek bir devlet ve tek bir meşru güç altında birleşmesine yol açmalıdır." diye konuştu.

Abbas, BM Genel Kurulu'nda daha önce de İsrail'in ihlallerinin iki devletli çözümü yok ettiği konusunda uyarıda bulunduklarını hatırlatarak, "Şimdi ise Filistin halkının varlığı tehdit edilir hale gelmiştir." dedi.