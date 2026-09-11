Yapay zekanın karanlık yüzü ortaya çıktı: Füze ve SİHA yazılımlarına destek verdi

Anthropic'in raporunda, Claude modellerinin siber saldırılardan gözetleme operasyonlarına, dolandırıcılıktan silah geliştirmeye kadar çok sayıda kötüye kullanım faaliyetinde kullanıldığı belirtildi.

KONVANSİYONEL SİLAHLAR

Raporun "Konvansiyonel silahlar" başlıklı bölümünde, ateşli silahlar, füzeler, silahlı insansız hava araçları (SİHA), bombalar ve diğer mühimmatın yanı sıra bunları çalıştıran hedefleme ve kontrol sistemleri de dahil olmak üzere geleneksel silahların yazılımlarının geliştirilmesinde Claude'un kullanıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Şirketin tehdit istihbaratı ekibinin, geçen yıl silah tasarımı ve geliştirilmesi için yazılım geliştirmek veya silah programlarının dayandığı istihbarat toplama ve tedarik faaliyetlerini desteklemek amacıyla Claude'u kullanan çok sayıda aktörü araştırdığı ve faaliyetlerini engellediği aktarılan raporda, bunlardan üçünün Çin'de, ikisinin Rusya'da, birinin de Yemen'de olduğu kaydedildi.

Raporda, Anthropic'in Yemen'in kuzeyinde faaliyet gösteren bir grubun; güdümlü roket ve çeşitli füzeler dahil olmak üzere üç farklı silah geliştirme programında Claude Code'u kullandığını tespit ettiği belirtildi.

Grubun, bunu araçları yönlendirmek, navigasyon ve dengeleme yazılımlarını geliştirmek, simülasyon yapmak ve bunları test etmek için kullandığının tespit edildiği belirtilen raporda, grubun operasyonel bir silahı başarıyla geliştirdiğine dair kanıt bulunamadığı kaydedildi.

Raporda, grubun ilgili hesaplarının engellendiği ve elde edilen bilgilerin kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla paylaşıldığı belirtildi.

Öte yandan rapordaki diğer vaka örneğinde, Çin merkezli bir aktörün anti-torpido silah sistemi geliştirmek için Claude'u kullandığı belirtildi.

Aktörün, silah sisteminin ateş kontrol yazılımının bazı bölümlerini geliştirmek, test planı hazırlamak ve sistemi ABD'nin anti-torpido ve denizaltı savunma programlarıyla karşılaştırmak için Claude'dan yararlandığı aktarılan raporda, şirketin faaliyetlerinin Çin savunma sanayisindeki bir üreticiyle bağlantılı olduğunun değerlendirildiği belirtildi.