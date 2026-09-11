Yapay zekanın karanlık yüzü ortaya çıktı: Füze ve SİHA yazılımlarına destek verdi
Dünyaca ünlü yapay zeka devi Anthropic, yayımladığı çarpıcı raporla yapay zeka teknolojisinin kötü amaçlı aktörler tarafından nasıl küresel bir tehdide dönüştürüldüğünü gözler önüne serdi. Aralık 2025 ile Ağustos 2026 arasındaki dönemi mercek altına alan raporda, Claude modellerinin konvansiyonel silah yazılımlarının geliştirilmesinden askeri siber casusluğa, sahte kamuoyu operasyonlarından organize dolandırıcılığa kadar çok sayıda yasa dışı faaliyette kötüye kullanıldığı bildirildi.
Anthropic tarafından, modellerinin kötüye kullanımının tespit edilmesine ve buna karşı önlem alınmasına yönelik bir rapor yayımlandı.
Raporda, Aralık 2025-Ağustos 2026 arasında siber operasyonlar, etki operasyonları, gözetleme, dolandırıcılık ve konvansiyonel silah geliştirme gibi kötüye kullanım örneklerine yer verildi.
Söz konusu kötüye kullanım eylemlerine girişenler arasında devlet destekli olduğundan şüphelenilen gruplar, maddi çıkar güden suçlular ve devlet propaganda kurumlarının yer aldığı belirtilen raporda, bu faaliyetlerde genellikle "Claude Haiku", "Sonnet" ve "Opus" modellerinin kullanıldığı kaydedildi.
KONVANSİYONEL SİLAHLAR
Raporun "Konvansiyonel silahlar" başlıklı bölümünde, ateşli silahlar, füzeler, silahlı insansız hava araçları (SİHA), bombalar ve diğer mühimmatın yanı sıra bunları çalıştıran hedefleme ve kontrol sistemleri de dahil olmak üzere geleneksel silahların yazılımlarının geliştirilmesinde Claude'un kullanıldığının tespit edildiği aktarıldı.
Şirketin tehdit istihbaratı ekibinin, geçen yıl silah tasarımı ve geliştirilmesi için yazılım geliştirmek veya silah programlarının dayandığı istihbarat toplama ve tedarik faaliyetlerini desteklemek amacıyla Claude'u kullanan çok sayıda aktörü araştırdığı ve faaliyetlerini engellediği aktarılan raporda, bunlardan üçünün Çin'de, ikisinin Rusya'da, birinin de Yemen'de olduğu kaydedildi.
Raporda, Anthropic'in Yemen'in kuzeyinde faaliyet gösteren bir grubun; güdümlü roket ve çeşitli füzeler dahil olmak üzere üç farklı silah geliştirme programında Claude Code'u kullandığını tespit ettiği belirtildi.
Grubun, bunu araçları yönlendirmek, navigasyon ve dengeleme yazılımlarını geliştirmek, simülasyon yapmak ve bunları test etmek için kullandığının tespit edildiği belirtilen raporda, grubun operasyonel bir silahı başarıyla geliştirdiğine dair kanıt bulunamadığı kaydedildi.
Raporda, grubun ilgili hesaplarının engellendiği ve elde edilen bilgilerin kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla paylaşıldığı belirtildi.
Öte yandan rapordaki diğer vaka örneğinde, Çin merkezli bir aktörün anti-torpido silah sistemi geliştirmek için Claude'u kullandığı belirtildi.
Aktörün, silah sisteminin ateş kontrol yazılımının bazı bölümlerini geliştirmek, test planı hazırlamak ve sistemi ABD'nin anti-torpido ve denizaltı savunma programlarıyla karşılaştırmak için Claude'dan yararlandığı aktarılan raporda, şirketin faaliyetlerinin Çin savunma sanayisindeki bir üreticiyle bağlantılı olduğunun değerlendirildiği belirtildi.
SİBER SALDIRILAR
Siber operasyonlar konusunda verilen örnekler arasında Rusya'ya ait casusluk faaliyetlerinin de yer aldığı belirtilirken, söz konusu faaliyetlerin çoğunlukla Ukrayna ve Avrupa hükümetlerindeki askeri istihbarat birimlerini hedef aldığı kaydedildi.
Başka bir casusluk örneğinde ise Çin'de yaşadığı düşünülen aktörlerin, üretim sistemlerine yönelik sızma girişimlerinin yanı sıra Orta Doğu, Avrupa ve Güneydoğu Asya'daki yabancı hükümetlere ait ağlara yönelik keşif faaliyetleri yürüttüğü ortaya konuldu.
Bir başka örnekte ise mali amaçlı ve şantaj yönteminin kullanıldığı çok sayıda siber suç faaliyetinin tespit edildiği ve bunların engellendiği bildirildi.
Raporda ayrıca, Fransa'da bir kişinin Claude'u kullanarak Avrupa'daki siyasi partileri, medya kuruluşlarını ve düşünce kuruluşlarını hedef aldığının tespit edildiği aktarıldı.
GÖZETLEME OPERASYONLARI İRAN VE BASRA KÖRFEZİ'Nİ HEDEF ALDI
Gözetleme operasyonları kapsamında, Haziran 2026'da İran ve Basra Körfezi bölgelerini hedef alan bir hesabın belirlendiği kaydedildi.
Buna göre, bölgedeki kullanıcıların sosyal medya faaliyetlerini analiz etmek, sınıflandırmak ve profillerini çıkarmak amacıyla bir gözetim platformu kuran hesabın yasaklandığı belirtildi.
Yapılan soruşturma sonucunda, söz konusu hesabın "S2T Unlocking Cyberspace" adlı bir kuruluş tarafından veya bu kuruluş adına yürütüldüğü ortaya çıkarken, açık kaynak araştırmalarının kuruluşun İsrail-Singapur menşeli bir istihbarat sağlayıcısı olduğuna işaret ettiği aktarıldı.
Başka bir gözetleme operasyonunun da Çin merkezli olduğu kaydedilen raporda, Claude'un otomatik bir "kamuoyu izleme" aracı olarak kullanıldığı ifade edildi.
Söz konusu kullanıcının, Claude'u muhalifleri, aktivistleri, etnik azınlıkları, Çin diasporasını ve yabancı medyayı siyasi istikrara yönelik tehditler olarak listeleyen hükümet brifingleri hazırlamak için kullandığı kaydedildi.