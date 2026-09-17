Trump’tan Fed’e faiz resti: “Hemen düşürün!”

ABD Merkez Bankası Fed, 2023’ten bu yana ilk kez politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti. Kararın ardından ABD Başkanı Donald Trump, yüksek faiz politikasına sert tepki göstererek “ABD'nin faiz oranları yüzde 1 veya daha düşük olmalı” dedi ve Fed'e “ABD'nin faizlerini hemen düşürün” çağrısı yaptı.

Küresel piyasalarda risk iştahı ılımlı şekilde yükselirken gözler ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararına çevrildi. Fed, 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan yükseltti.

Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyonun uzun süredir yüksek seyrettiğini belirterek faiz artırımının fiyat istikrarını sağlamaya yönelik doğru bir adım olduğunu söyledi.

Ancak kararın ardından gözler bu kez Beyaz Saray'dan gelen sert mesajlara çevrildi.

"FAİZLER YÜZDE 1 VEYA DAHA DÜŞÜK OLMALI"

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in faiz kararına tepki göstererek ABD ekonomisinin gücüne vurgu yaptı. Trump, "ABD'de faiz oranları yüzde 1 veya daha düşük olmalı. Çünkü açık ara dünyanın en güvenilir ekonomisiyiz" dedi.

"TİCARET AÇIĞI ASLINDA ZARAR"

Trump, ABD'nin ticaret politikasına ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı. Ülkeye büyük yatırımlar geldiğini savunan Trump, ticaret açığı verilen ülkelerle ticaretin durdurulması halinde ABD'nin ciddi gelir elde edeceğini öne sürdü.

Trump, "Ülkemize büyük yatırımlar geliyor. Ticaret açığı verdiğimiz ülkelerle ticareti durdursak yılda en az 1,5 trilyon dolar kazanırız. Ticaret açığı dediğiniz şey aslında zarardır" ifadelerini kullandı.

"BU BÖYLE DEVAM EDEMEZ!"

ABD'nin küresel ekonomik yükü taşıdığını savunan Trump, Fed'e faiz indirimi çağrısını yineledi.

Trump, "Dünyadaki neredeyse her ülkenin yükünü taşıyoruz. Bu böyle devam edemez. ABD'nin faizlerini hemen düşürün" diyerek tepki gösterdi.