Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde Müslümanlara yönelik provokasyonlara bir yenisi daha eklendi. İskeçe kentindeki tarihi Çınar Camii'nin duvarına kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından İslam'a ve kutsal değerlerimize yönelik hakaret içeren ifadeler yazıldı.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskeçe'de saldırı, sabah saatlerinde camiye gelen vatandaşlar tarafından fark edildi. İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa ise A Haber'e yaptığı açıklamada bölgede tırmanan baskılara sert tepki gösterdi.