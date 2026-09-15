Batı Trakya'da alçak provokasyon! Cami duvarına hakaret içerikli ifadeler yazıldı
Yunanistan'ın İskeçe kentinde bulunan tarihi Çınar Camii'nin duvarına gece yarısı İslam'a ve kutsal değerlerimize yönelik hakaret içeren ifadeler yazıldı. A Haber muhabiri İlhan Tahsin saldırının yaşandığı camideki son durumu aktarırken, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa provokasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Trampa son dönemlerde ezana yönelik şikayetlerin arttığını ve Türklere yönelik ırkçılığın tırmandırıldığını belirtti.
Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde Müslümanlara yönelik provokasyonlara bir yenisi daha eklendi. İskeçe kentindeki tarihi Çınar Camii'nin duvarına kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından İslam'a ve kutsal değerlerimize yönelik hakaret içeren ifadeler yazıldı.
Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskeçe'de saldırı, sabah saatlerinde camiye gelen vatandaşlar tarafından fark edildi. İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa ise A Haber'e yaptığı açıklamada bölgede tırmanan baskılara sert tepki gösterdi.
GECE YARISI ALÇAK PROVOKASYON
Olay yerinden sıcak görüntüleri ve ayrıntıları paylaşan A Haber muhabiri İlhan Tahsin, "İskeçe'de bulunan Çınar Camii'nde 13 Eylül'de çirkin bir saldırı meydana geldi. Cami duvarına dini motiflere, İslam dinine, Cenab-ı Allah'a çirkin bir saldırı yapıldı." ifadelerini kullandı.
"KERMESİN ARDINDAN YAPILMASI ZAMANLAMA AÇISINDAN DİKKAT ÇEKİCİ"
Daha önce de benzer provokasyonlara maruz kalan camiye yönelik saldırının zamanlamasına dikkat çeken A Haber muhabiri İlhan Tahsin, "Dikkat çeken bir başka husus da şu; geçtiğimiz günlerde oldukça İskeçe, sadece İskeçe değil Rodop ilinden de yoğun bir kalabalığın geldiği hayır kermesi vardı. Bu kermesin ardından yapılması, zamanlaması tabii ki dikkat çekiyor" sözleriyle aktardı.
DANIŞMA KURULUNDAN TEPKİ: "MUKADDESATIMIZA SALDIRILDI"
Alçak saldırının ardından A Haber'e açıklamalarda bulunan ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu olarak yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirten İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, "Değerlerimize, mukaddesatımıza yapılan çirkin bir saldırıyla uyandık. Sabahın erken saatlerinde vuku bulmuş bir saldırı. Biz Danışma Kurulu olarak kınadık" şeklinde konuştu.
"EZANDAN RAHATSIZ OLANLAR POLİSE ŞİKAYETTE BULUNUYOR"
İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, bölgede son dönemde İslam'a ve Türklere yönelik tahammülsüzlüğün tırmandırıldığını vurgulayarak, "Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Biz bunları bekliyorduk zaten. Şimdi bakıyoruz son zamanlarda yine gerek bu civarda gerekse farklı yerlerde ezandan rahatsız olanlar var. Polislere sürekli şikayette bulunanlar var. İşte ezan beni rahatsız ediyor, sesi yüksekmiş gibi bahaneler üretiliyor" değerlendirmesinde bulundu.
Çirkin saldırının ardından bölge halkı ve sivil toplum kuruluşları resmi makamlara şikayette bulunurken, cami duvarını hakaret içerikli ifadeler yazan faillerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.