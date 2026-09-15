İran'dan ABD'nin çelişkili açıklamalarına rest! "Anlaşma sağlanana kadar müzakere yok"
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD/İsrail'in başlattığı savaşın ardından taraflar arasındaki sürece ilişkin açıklamalarda bulunarak müzakere kapısını kapattı. Rızai, petrol ve boğazlardaki dengelerin değiştiğini belirterek, “İran'ın şartları yerine getirilene kadar müzakere yok. Nokta!” dedi.
ABD-İran arasında savaşta çatışmalar azalsa da bölgede ateşkesin sağlanamaması Orta Doğu'daki tehlikeyi tetikliyor.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ile yaşanan askeri gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"ŞARTLAR SAĞLANANAN KADAR MÜZAKERE YOK"
ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce yaptığı farklı açıklamalara atıfta bulunan Rızai, "ABD başkanının 'müzakere yok'tan 'görüşmeye hazırız'a kadar uzanan çelişkili mesajları dikkatinizi dağıtmasın." ifadelerini kullandı.
İran'a karşı başlatılan savaşın petrol ve boğazlar üzerindeki dengeleri değiştirdiğinin altını çizen Rızai, "Hasar kontrolü yaklaşmakta olanı durduramaz. İran'ın şartları yerine getirilene kadar müzakere yok. Nokta" dedi.