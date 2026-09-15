İran'dan ABD'nin çelişkili açıklamalarına rest! "Anlaşma sağlanana kadar müzakere yok"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD/İsrail'in başlattığı savaşın ardından taraflar arasındaki sürece ilişkin açıklamalarda bulunarak müzakere kapısını kapattı. Rızai, petrol ve boğazlardaki dengelerin değiştiğini belirterek, “İran'ın şartları yerine getirilene kadar müzakere yok. Nokta!” dedi.