Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 27 Eylül’de görevinden istifa edeceğini açıkladı. İstifasının ardından 25 Ekim’de yapılacak erken genel seçim kampanyasına sıradan bir vatandaş olarak katılacağını belirten Vucic, ülkenin en uzak köylerini ve şehirlerini dolaşacağını ifade etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 27 Eylül'de görevinden istifa edeceğini bildirdi. Vucic, Sırbistan'da bir televizyon programına katılarak gündem ve 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim hakkında açıklamalarda bulundu.

"ÖZVERİYLE HİZMET ETTİK"

Cumhurbaşkanlığı görevinden 27 Eylül'de istifa edeceğini belirten Vucic, bu günün akşamı halka sesleneceğini ve kendisine destek verenlere teşekkür edeceğini ifade etti.

Sırbistan'da çok partili hayata geçilmesinden sonra görevde en uzun süre bulunan cumhurbaşkanı olduğunu aktaran Vucic, "Bu ülkenin vatandaşları olmadan bunu başaramazdım. Söyleyebileceğim tek şey, Sırbistan'a ve bu ülkenin vatandaşlarına sadakatle, çalışkanlıkla, özveriyle mücadele ederek hizmet ettiğimdir." diye konuştu.