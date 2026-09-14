Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi, liderlerin dünya gündemine ilişkin verdiği mesajların yanı sıra kameralara yansıyan ilginç bir görüntüyle de dikkat çekti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın konuşması sırasında arka sıralarda oturan Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal'ın aralıksız kuruyemiş yediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

HİNDİSTANLI TEMSİLCİ GÜNDEMDE

Zirvede kürsüye çıkan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, uluslararası gelişmeler ve küresel meselelere ilişkin önemli mesajlar verdi. Pezeşkiyan'ın konuşması salondaki katılımcılar tarafından takip edilirken kameraların kadrajına giren bir başka isim ise Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal oldu.