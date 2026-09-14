İran Cumhurbaşkanı konuşurken dikkat çeken anlar! Parmaklarını yalaması gündem oldu
Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi'nde, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın konuşması sırasında kameralara yansıyan görüntüler dikkat çekti. Pezeşkiyan'ın arkasında oturan Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal'ın aralıksız kuruyemiş yemesi sosyal medyada gündem oldu. Jaiswal'ın önündeki kutudan peş peşe kuruyemiş aldığı, zaman zaman yedikten sonra parmaklarını yaladığı görüldü. Yanındaki kişilerin kuruyemişleri önünden almasına rağmen Hint sözcünün elindeki diğer kutudan yemeye devam etmesi kameralara yansıdı.
Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi, liderlerin dünya gündemine ilişkin verdiği mesajların yanı sıra kameralara yansıyan ilginç bir görüntüyle de dikkat çekti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın konuşması sırasında arka sıralarda oturan Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal'ın aralıksız kuruyemiş yediği anlar sosyal medyada gündem oldu.
HİNDİSTANLI TEMSİLCİ GÜNDEMDE
Zirvede kürsüye çıkan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, uluslararası gelişmeler ve küresel meselelere ilişkin önemli mesajlar verdi. Pezeşkiyan'ın konuşması salondaki katılımcılar tarafından takip edilirken kameraların kadrajına giren bir başka isim ise Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal oldu.
PARMAKLARINI YALADI
Pezeşkiyan'ın arkasında oturan Jaiswal'ın önündeki kutudan peş peşe kuruyemiş aldığı görüldü. İran Cumhurbaşkanı'nın konuşması devam ederken Hint diplomatın uzun süre kuruyemiş yemeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.
Jaiswal'ın zaman zaman kuruyemişleri yedikten sonra parmaklarını yaladığı anlar da kameralara yansıdı. Resmi bir diplomatik program sırasında kaydedilen görüntüler dikkat çekerken, Jaiswal'ın kuruyemiş yemeye ara vermemesi salondaki bazı kişilerin de dikkatini çekti.
ÖNÜNDEKİ KURUYEMİŞLERİ ALDILAR
Jaiswal'ın kuruyemiş yemeyi sürdürmesi üzerine yanında bulunan kişi ile durumu fark eden bir başka kişinin devreye girdiği görüldü. Görüntülerde diplomatın önündeki kuruyemişlerin alınması dikkat çekti. Ancak bu müdahale de Hint sözcüyü durdurmadı. Önündeki kuruyemişlerin alınmasının ardından Jaiswal'ın elinde tuttuğu diğer kutudan yemeye devam ettiği kameralara yansıdı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Diplomatik program sırasında sergilediği rahat tavırla dikkat çeken Hint sözcünün görüntüleri kısa sürede internette yayıldı. Pezeşkiyan'ın konuşması sırasında arka planda yaşananlar, BRICS Zirvesi'nin siyasi gündeminin dışında dikkat çeken anlarından biri oldu.