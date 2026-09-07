Sırbistan'da büyük skandal: Kızılyıldız tribünlerinde soykırımcı katile koreografi rezaleti

2017 yılında soykırım ve insanlığa karşı suçlardan müebbet hapis cezasına çarptırılan "Bosna Kasabı" lakaplı savaş suçlusu Ratko Mladiç hayatını kaybetti. Srebrenitsa'da 8 bin 372 masum Boşnak sivilin katledilmesinde başrol oynayan Mladiç'in ölümünün ardından, Sırbistan'ın Kızılyıldız tribünlerinde açılan koreografi ve kulübün skandal paylaşımları uluslararası arenada infiale yol açtı.

Sırbistan Süper Ligi'nin 8. haftasında Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan Kızılyıldız-Partizan derbisinde dünya kamuoyunda tepki çeken görüntüler yaşandı.

180. EBEDİ DERBİDE UTANÇ VERİCİ GÖRÜNTÜLER Yaklaşık 30 bin kişinin izlediği karşılaşmada, Kızılyıldız'ın kuzey tribününde Ratko Mladiç'in yüzünün bulunduğu dev bir koreografi açıldı ve savaş suçlusu lehine tezahüratlar yapıldı. Karşılaşma öncesinde iki takım futbolcularının sahada Mladiç için bir dakikalık saygı duruşunda bulunması ise tepkileri daha da artırdı.

KULÜBÜN RESMİ HESABINDAN PAYLAŞILDI Bu utanç verici görüntülerin kulübün resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldığı kaydedildi. Paylaşımda, asker selamı veren bir emojiye de yer verildi. BOSNA KASABI RATKO MLADİÇ ÖLDÜ NE OLMUŞTU? 2017 yılında Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım ve insanlığa karşı suçlardan ömür boyu hapis cezasına çarptırılan "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladiç, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.