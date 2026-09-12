Litvanya'nın Kaunas kentinde cuma namazı sırasında İslam karşıtı bir grup tarafından skandal bir provokasyona imza atıldı. Tarihi Kaunas Camii önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik motosikletli grup, ibadet eden Müslümanları hedef alarak yüksek sesle gürültü çıkardı ve ırkçı sloganlar attı. Grup ayrıca kesilmiş domuz başı göstererek dini değerlerine yönelik çirkin bir saldırı gerçekleştirdi.

Avrupa'da Müslümanlara ve İslami değerlere yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Kaunas kentinde cuma günü yerel saatle 12.30 sıralarında bir araya gelen yaklaşık 100 motosikletli, Kaunas Camii yakınındaki parkın girişinde toplandı. Cuma namazı vaktinde cami çevresinde yüksek sesle motosiklet çalıştırıp müzik yayını yapan provokatörler, ibadeti engellemeye çalıştı.

KESİLMİŞ DOMUZ KAFASIYLA NEFRET KUSTULAR

Kutsal değerleri hedef alan gözü dönmüş grup, cami yakınlarında kesilmiş bir domuz kafası sergileyerek ırkçı sloganlar eşliğinde açıkça nefret suçu işledi. Yaşanan gerginlik üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

NEFRET VE KIŞKIRTMA NEDENİYLE İNCELEME BAŞLATILDI

Alçak eylemin ardından emniyet birimleri harekete geçerken, konuya ilişkin açıklamada bulunan Kaunas Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Odeta Vaitkeviciene, "Toplantı ve diğer etkinliklerin düzenlenmesine ilişkin yasaların ihlal edildiği gerekçesiyle bazı kişiler hakkında idari işlem başlatıldı." sözleriyle yasal sürecin devreye sokulduğunu aktardı. Yasa ihlali nedeniyle şahıslara 30 ila 150 euro arasında idari para cezası verilebileceği bildirilirken, polisin ayrıca bazı şüpheliler hakkında ceza kanunundaki nefret ve kışkırtma suçları kapsamında geniş çaplı inceleme başlattığı duyuruldu.

"SİYASETÇİLERİN AÇIKLAMALARI KIŞKIRTIYOR"

Müslümanları hedef alan çirkin saldırı bölgedeki vatandaşların büyük tepkisine neden olurken, yaşanan skandala şahit olan ve yerel basına konuşan bir kişi, "İnsanlar buraya dua etmek için geliyor, ibadetlerini yerine getiriyorlar ve ardından ayrılıyorlar. Hayrete düştüm çünkü bu durum çevredeki eğitim kurumları ve bölge sakinleri açısından da işleri zorlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede ibadethanelere yönelik kışkırtmaların arttığına dikkat çeken aynı kişi, "Bazı siyasetçilerin açıklamalarının ardından bu tür eylemler daha sık yaşanmaya başladı ancak bu, yaşananların en büyüğü oldu." sözleriyle Avrupa'daki siyasi söylemlerin ırkçı saldırıları nasıl körüklediğini vurguladı.

KAUNAS CAMİİ DEVLET KORUMASI ALTINDA

Alçak provokasyonun hedefi olan Kaunas Camii, Litvanya devleti tarafından koruma altına alınmış tescilli kültürel miras alanları arasında yer alıyor. 1930-1932 yılları arasında inşa edilen ve tarihi, mimari ile dini anıtsal değere sahip olan yapı, aynı zamanda Litvanya'daki tek tuğla cami olma özelliğini taşıyor.