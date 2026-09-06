Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarını "terör ve suç eylemi" olarak tanımlayan Huckabee, "ABD'nin mesajı; bu topluluklardaki insanların barış ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahip olduğu, İsrail hükümetinin bunu sağlama sorumluluğunun bulunduğu yönündedir ve böyle olmaya devam edecektir." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, Batı Şeria'da 2023'ten bu yana 130 yerleşim yerinde 6 bin 400'den fazla Filistinli yerinden edildi.