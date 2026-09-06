Gazze ablukasına karşı üçüncü filo hamlesi: Uluslararası aktivistler ekim ayında Akdeniz üzerinden Gazze’ye ulaşmayı hedefliyor
İsrail’in Gazze’deki soykırım ve insanlık dışı deniz ablukasına karşı uluslararası aktivistler yeniden harekete geçti. Özgürlük Filosu Koalisyonu, Akdeniz’i geçerek Gazze kıyılarına ulaşmak için ekim ayında dev bir sefer başlatıyor. Avrupa limanlarından yola çıkacak gemilerle yasa dışı ablukaya darbe vurulması hedefleniyor.
2010 yılında kurulan Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC), İsrail'in 2007'den bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak için yeni bir girişimde daha bulunacak. Uluslararası çaptaki son iki girişimin üçüncüsünün startı ekim ayında verilecek.
FFC sözcüsü; gemilerin Gazze Şeridi'ne ilerlemeden önce İspanya, Portekiz ve İtalya limanlarına uğrayacağını açıkladı. FFC Yürütme Komitesi üyesi Huwaida Arraf, The New Arab'a yaptığı açıklamada, önceki girişimde katılımcıların İsrail tarafından gözaltına alınması ve şiddete maruz kalmasının ardından stratejilerini değiştirdiklerini belirtti.
BU KEZ FARKLI BİR STRATEJİ
"Bu kez, bu gücü İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasını sona erdirmek için sürdürülebilir siyasi baskıya dönüştürmenin farklı yollarını değerlendiriyoruz." diyen Arraf; gemilerin Avrupa'daki limanlardan yeniden yola çıkacağını, kıta genelinde çeşitli duraklara uğrayacağını ve ekim ayında Gazze'ye ulaşmaya çalışacağını bildirdi.