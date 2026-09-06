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Gazze ablukasına karşı üçüncü filo hamlesi: Uluslararası aktivistler ekim ayında Akdeniz üzerinden Gazze’ye ulaşmayı hedefliyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gazze ablukasına karşı üçüncü filo hamlesi: Uluslararası aktivistler ekim ayında Akdeniz üzerinden Gazze’ye ulaşmayı hedefliyor

İsrail’in Gazze’deki soykırım ve insanlık dışı deniz ablukasına karşı uluslararası aktivistler yeniden harekete geçti. Özgürlük Filosu Koalisyonu, Akdeniz’i geçerek Gazze kıyılarına ulaşmak için ekim ayında dev bir sefer başlatıyor. Avrupa limanlarından yola çıkacak gemilerle yasa dışı ablukaya darbe vurulması hedefleniyor.

2010 yılında kurulan Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC), İsrail'in 2007'den bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak için yeni bir girişimde daha bulunacak. Uluslararası çaptaki son iki girişimin üçüncüsünün startı ekim ayında verilecek.

Gazze ablukasına karşı üçüncü filo hamlesi: Uluslararası aktivistler ekim ayında Akdeniz üzerinden Gazze’ye ulaşmayı hedefliyor - 1

FFC sözcüsü; gemilerin Gazze Şeridi'ne ilerlemeden önce İspanya, Portekiz ve İtalya limanlarına uğrayacağını açıkladı. FFC Yürütme Komitesi üyesi Huwaida Arraf, The New Arab'a yaptığı açıklamada, önceki girişimde katılımcıların İsrail tarafından gözaltına alınması ve şiddete maruz kalmasının ardından stratejilerini değiştirdiklerini belirtti.

Gazze ablukasına karşı üçüncü filo hamlesi: Uluslararası aktivistler ekim ayında Akdeniz üzerinden Gazze’ye ulaşmayı hedefliyor - 2

BU KEZ FARKLI BİR STRATEJİ
"Bu kez, bu gücü İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasını sona erdirmek için sürdürülebilir siyasi baskıya dönüştürmenin farklı yollarını değerlendiriyoruz." diyen Arraf; gemilerin Avrupa'daki limanlardan yeniden yola çıkacağını, kıta genelinde çeşitli duraklara uğrayacağını ve ekim ayında Gazze'ye ulaşmaya çalışacağını bildirdi.

Gazze ablukasına karşı üçüncü filo hamlesi: Uluslararası aktivistler ekim ayında Akdeniz üzerinden Gazze’ye ulaşmayı hedefliyor - 3

Gemilerin haziran ve temmuz aylarında yola çıkmaya başladığı; Handala II adlı geminin İskandinavya çevresinde seyrettiği, Kate adlı geminin ise İrlanda, Almanya ve Fransa'ya uğradığı belirtildi. FFC Yürütme Komitesi üyesi Zohar Chamberlain Regev de "Ekim ayında bu talebi ve dünyanın dört bir yanındaki insanların dayanışmasını Gazze kıyılarına taşımayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze ablukasına karşı üçüncü filo hamlesi: Uluslararası aktivistler ekim ayında Akdeniz üzerinden Gazze’ye ulaşmayı hedefliyor - 4

Mayıs ayında gerçekleştirilen son girişimde yüzlerce aktivist İsrail makamları tarafından alıkonulmuştu. Aktivistler, İsrailli görevliler tarafından darp ve cinsel saldırı dâhil işkenceye maruz kaldıklarını ifade etmişti.

Gazze ablukasına karşı üçüncü filo hamlesi: Uluslararası aktivistler ekim ayında Akdeniz üzerinden Gazze’ye ulaşmayı hedefliyor - 5

SİYONİST ELÇİ BİLE "BU TERÖRİZM" DEDİ
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının "terörizm" olduğunu belirtti. Tel Aviv yönetimine ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine verdiği destekle bilinen Huckabee, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Turmusaya beldesinde yaşayan ABD vatandaşı Filistinlileri ziyaret etti.

Gazze ablukasına karşı üçüncü filo hamlesi: Uluslararası aktivistler ekim ayında Akdeniz üzerinden Gazze’ye ulaşmayı hedefliyor - 6

Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarını "terör ve suç eylemi" olarak tanımlayan Huckabee, "ABD'nin mesajı; bu topluluklardaki insanların barış ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahip olduğu, İsrail hükümetinin bunu sağlama sorumluluğunun bulunduğu yönündedir ve böyle olmaya devam edecektir." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, Batı Şeria'da 2023'ten bu yana 130 yerleşim yerinde 6 bin 400'den fazla Filistinli yerinden edildi.

Gazze ablukasına karşı üçüncü filo hamlesi: Uluslararası aktivistler ekim ayında Akdeniz üzerinden Gazze’ye ulaşmayı hedefliyor - 7

BM'DEN GAZZE İÇİN KIŞ UYARISI
Birleşmiş Milletler yetkilileri, kış aylarının yaklaşmasıyla Gazzelilerin sağlık risklerinin arttığına dikkat çekti. Filistinlilerin çadır kentlerde çok kalabalık yaşadığını belirten yetkililer, "Kışın ve yağışların başlamasıyla sel suları; kanalizasyon atıklarını ve kirli suları yoğun nüfuslu bölgelere yayarak hastalık riskini artıracak." uyarısında bulundu.

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