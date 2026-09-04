İngiltere'de hükümet üyeleri, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin İngiltere yönetimindeki Malvinas (Falkland) Adaları'nda yaşayanların kendi kaderini tayin hakkı bulunmadığı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Milei'nin İngiltere yönetiminde bulunan, Arjantin açıklarındaki Falkland Adaları'na ilişkin açıklamaları ve bölgede petrol arama faaliyetleri yürüten şirketlere yönelik yaptırım kararlarının ardından İngiliz hükümetinden sert mesajlar geldi.

Ed Miliband, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Adalar İngiltere'nindir ve öyle kalacaktır çünkü ada halkının çok büyük çoğunluğu bunu istiyor." ifadelerini kullandı.

Miliband, adalarda yaşayan halkın kendi geleceğini kendisinin belirlediğine işaret ederek, "Kendi kaderini tayin etme hakkı önde gelir. Bu hak uluslararası hukuka dayanır ve bunu kararlı biçimde savunacağız." dedi.

İNGİLTERE'DEN MILEI'YE SERT YANIT

Wes Streeting de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milei'nin sözlerine tepki gösterdi.

Streeting, "Milei'nin yaptığı açıklamalar bize Falkland Adaları'ndan çok Arjantin iç politikası hakkında fikir veriyor. Falkland Britanya'nındır çünkü Falkland halkı Britanyalı olmayı seçmiştir. Falkland ile ilgili kararlılığımız kesindir ve sarsılmazdır." ifadelerini kullandı.

MİLEİ PETROL ŞİRKETLERİNE YÖNELİK YAPTIRIMLAR AÇIKLAMIŞTI

Arjantin Devlet Başkanı Milei, önceki gün yaptığı açıklamada Falkland Adaları'nda açık deniz petrolü çıkarma faaliyetlerini engellemeyi amaçlayan bir dizi karar ve yaptırım duyurmuştu.

Adaların tarihsel ve hukuki bakımdan Arjantin'e ait olduğunu savunan Milei, adalarda yaşayanların kendi kaderini tayin hakkına sahip olmadığını ileri sürmüştü.

İNGİLTERE İLE ARJANTİN ARASINDAKİ EGEMENLİK TARTIŞMASI

Falkland Adaları'nın egemenlik statüsü, İngiltere ile Arjantin arasında uzun yıllardır anlaşmazlık konusu olmaya devam ediyor.

İngiltere'nin 1833'te egemenlik ilan ettiği yaklaşık 12 bin kilometrekarelik Falkland Adaları, Arjantin'in güneyinde Atlas Okyanusu'nda bulunuyor. İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan adalar, savunma ve dışişleri alanlarında İngiltere'ye bağlı bulunuyor.

Arjantin ise İspanya'dan kazanılan bağımsızlığın ardından "Malvinas" olarak adlandırdığı Falkland Adaları'nın dolaylı olarak kendisine miras kaldığını savunuyor.

1982'DE SAVAŞ ÇIKMIŞTI

İki ülke arasındaki egemenlik anlaşmazlığı 1982'de savaşa dönüşmüştü.

2 Nisan 1982'de başlayan ve tarihe Falkland Savaşı olarak geçen çatışmalar yaklaşık 6 hafta sürdü. Savaş, İngiltere'nin zaferiyle sonuçlandı.

HALK İNGİLTERE'YE BAĞLI KALMAKTAN YANA

Arjantin ve İngiltere'nin egemenlik konusunda uzun yıllardır anlaşmazlık yaşadığı Falkland Adaları'nda 2013 yılında referandum düzenlenmişti.

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı adalarda halka, "İngiltere'nin denizaşırı toprağı olarak kalmak istiyor musunuz?" sorusu yöneltilmişti.

Referandumda halkın yüzde 99,8'i "Evet" yanıtı vererek İngiltere'nin denizaşırı toprağı olarak kalmaktan yana oy kullanmıştı.