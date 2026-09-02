Rus yetkililerden Erdoğan-Putin görüşmesine dair dikkat çeken yorum

Kremlin’den dikkat çeken açıklama geldi. Erdoğan ile Putin’in Bişkek’teki görüşmesinde Karadeniz’deki durum ve Ukrayna krizinin çözümü için müzakerelerin Türkiye’de yapılması ihtimali ele alındı.