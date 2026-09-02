ABD Başkanı Trump: İran'a yeniden saldırı yapmaya hazırız

ABD Başkanı Donald Trump İran ile ilgili yaptığı açıklamada "İran radar ve füze sistemi inşa etmeye çalışıyordu. İran'a saldırı çok ağırdı. Yeniden başlatılan operasyon çok uzun sürmeyecek. İstediğimiz zaman yeni tane daha düzenlemeye hazırız. İran'a yeniden saldırı yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.