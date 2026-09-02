Dün ABD ordusunun Hürmüz Boğazı bölgesindeki İran hedeflerine yönelik saldırılarının "çok başarılı" olduğunu savunan Trump, "Dün gece onları çok sert vurduk. Onlar ise hafif bir karşılık verdiler ama dün gece onlara çok sert vurdum." dedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZINDA PETROL TANKERLERİ GEÇMEYE DEVAM EDİYOR"

Çok sayıda petrol tankerinin günlük olarak boğazdan geçmeye devam ettiğini söyleyen Trump, "Bunu büyük ölçüde sorunsuz bir şekilde yapıyoruz. Arada bir insansız hava aracını vurup düşürüyorlar ancak boğazdaki kontrolümüz çok net." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı ayrıca Hürmüz Boğazı'nın adını "Trump Boğazı" olarak değiştirme yönündeki son açıklamasının sorulması üzerine, "Sadece öyle bir fikir ortaya attım." ifadesini kullandı.

"İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAYACAK"

Trump, "İran nükleer silaha sahip olamayacak. Bu işin çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum, daha ne kadar dayanabileceklerini bilmiyorum." diye konuştu.

RODRİGUEZ'E ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Washington'un neden Caracas'tan kesin bir seçim tarihi belirlemesini talep etmediği sorulan Trump, "Sadece henüz hazır olduklarını düşünmüyorum. Bu, onlar için çok yeni bir durum." değerlendirmesini yaptı.

"Onları bir diktatörlükten kurtardık ve hükümetle çok iyi anlaşıyoruz." diyen Trump, Venezuela'daki Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i överek, onun "çok iyi bir iş çıkardığını" ve "son derece saygı gördüğünü" söyledi.

Rodriguez'in de seçimlerin yapılmasını istediğini ancak henüz ülkenin buna tam olarak hazır olmadığını vurgulayan Trump, "Ancak yakında bunu yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

