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Venezuela petrolünün 100 yıllık yeni sahibi ABD! Beyaz Saray anlaşmayı duyurdu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Venezuela petrolünün 100 yıllık yeni sahibi ABD! Beyaz Saray anlaşmayı duyurdu

ABD ile Venezuela, 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervinin büyük bölümünde Washington'a kontrol sağlayacak anlaşmaya imza attı. Beyaz Saray, anlaşmayla ABD'nin Venezuela'daki 17 petrol sahasında 100 yıllık imtiyaz elde ettiğini açıkladı. Washington ayrıca kurulacak yeni petrol şirketinde güçlü yönetim yetkilerine ve ekonomik paya sahip olacak.

ABD ile Venezuela, 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervinin çoğunluğu üzerinde Washington'ın kontrol sahibi olacağı bir anlaşmaya imza attı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Beyaz Saray, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin kontrolüne ilişkin Washington ile Caracas arasında imzalanan petrol anlaşmasına dair açıklama yaptı.

Açıklamada, anlaşmanın, "ABD'nin enerji üstünlüğünü güvence altına almak ve Venezuela'nın ekonomik toparlanmasını desteklemek" amacıyla imzalandığı belirtildi.

ABD ile Venezuela arasında petrol sektöründe dengeleri değiştirecek kapsamlı bir anlaşmaya imza atıldı. (AA)ABD ile Venezuela arasında petrol sektöründe dengeleri değiştirecek kapsamlı bir anlaşmaya imza atıldı. (AA)

17 PETROL SAHASI 100 YIL BOYUNCA ABD'NİN

Anlaşmanın ABD'ye, rezerv büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük ikinci özel petrol şirketi olması beklenen yeni Venezuelalı şirkette güçlü yönetim yetkileri ve ekonomik payın yanı sıra düşük maliyetle petrol satın alma hakkı da sağladığı ifade edildi.

Anlaşmanın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından imzalandığı aktarılan açıklamada, Washington'ın, 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış rezerve sahip 17 petrol sahası için 100 yıllık imtiyaz elde ettiği kaydedildi.

Anlaşmayla Washington, Venezuela'nın 65 milyar varili aşan kanıtlanmış petrol rezervlerinin büyük bölümünde söz sahibi olacak. (AA)Anlaşmayla Washington, Venezuela'nın 65 milyar varili aşan kanıtlanmış petrol rezervlerinin büyük bölümünde söz sahibi olacak. (AA)

MİLYARLARCA VARİL HAM PETROL

Açıklamada, Venezuela'daki milyonlarca varil ham petrolün, ABD'deki rafinerilerde işleneceği ve üretimde ise Amerikan sondaj ekipmanları ve altyapısının kullanılacağı vurgulandı.

Washington'ın, 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış rezerve sahip 17 petrol sahasında 100 yıllık imtiyaz elde ettiği belirtildi. (AA)Washington'ın, 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış rezerve sahip 17 petrol sahasında 100 yıllık imtiyaz elde ettiği belirtildi. (AA)

TRUMP: DEMOKRATİK GEÇİŞ PLANININ ÖNEMLİ BİR PARÇASI

Böylece ABD'de milyarlarca dolarlık yatırımın ve binlerce istihdamın destekleneceğine işaret edilen açıklamada, söz konusu anlaşma ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela'ya yönelik "istikrar, yeniden inşa ve demokratik geçiş planının önemli bir parçası" olarak nitelendirildi.

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