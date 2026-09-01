New York'ta dehşet! Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı: Bank of America Başkan Yardımcısı öldü
ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda düzenlenen bıçaklı saldırıda Bank of America Başkan Yardımcısı Erin Piacenti hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Polislerin bıçaklarını bırakması için ikna etmeye çalıştığı şüpheli, müdahale sırasında vurularak kaldırıldığı hastanede öldü.
Times Meydanı'nda dün öğle saatlerinde meydana gelen bıçaklı saldırıda, 32 yaşındaki Bank of America İş Seçimi ve Çıkar Çatışmaları Birimi Başkan Yardımcısı Erin Piacenti hayatını kaybetti.
Saldırgan ise polis müdahalesi sırasında vurularak etkisiz hale getirildi.
"ŞÜPHELİ, 68 YAŞINDAKİ BİR ERKEĞE SALDIRDI"
New York Polis Teşkilatı (NYPD) Komiseri Jessica Tisch, olaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, saldırının herhangi bir provokasyon olmadan gerçekleştirildiğini ve iki saldırının yaklaşık 20 saniye arayla meydana geldiğini söyledi.
Açıklamaya göre saldırgan, ilk olarak metro durağından yeni çıkan ve eşiyle birlikte karşıya geçmek için bekleyen 68 yaşındaki bir erkeğe yaklaştı. Bir görgü tanığının polise verdiği ifadeye göre şüpheli, kırmızı bir alışveriş poşetinden iki bıçak çıkardıktan sonra erkeğe saldırdı.