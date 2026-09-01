New York'ta dehşet! Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı: Bank of America Başkan Yardımcısı öldü

New York Polis Teşkilatı (NYPD) Komiseri Jessica Tisch, olaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, saldırının herhangi bir provokasyon olmadan gerçekleştirildiğini ve iki saldırının yaklaşık 20 saniye arayla meydana geldiğini söyledi.

Fotoğraf: İHA

Açıklamaya göre saldırgan, ilk olarak metro durağından yeni çıkan ve eşiyle birlikte karşıya geçmek için bekleyen 68 yaşındaki bir erkeğe yaklaştı. Bir görgü tanığının polise verdiği ifadeye göre şüpheli, kırmızı bir alışveriş poşetinden iki bıçak çıkardıktan sonra erkeğe saldırdı.