ABD, Venezuela’daki 17 petrol sahası için 100 yıllık imtiyaz elde etti

Beyaz Saray, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin kontrolüne ilişkin Washington ile Caracas arasında imzalanan petrol anlaşmasına dair açıklama yaptı.

Venezuela'nın dev petrol rezervlerinde dengeleri değiştirecek anlaşma imzalandı. Washington, dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birine sahip Venezuela'da adeta yeni bir dönemin kapısını araladı.

ABD ile Venezuela arasında petrol sektöründe dengeleri değiştirecek kapsamlı bir anlaşmaya imza atıldı. (AA)

17 PETROL SAHASI 100 YIL BOYUNCA ABD'NİN

Anlaşmanın ABD'ye, rezerv büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük ikinci özel petrol şirketi olması beklenen yeni Venezuelalı şirkette güçlü yönetim yetkileri ve ekonomik payın yanı sıra düşük maliyetle petrol satın alma hakkı da sağladığı ifade edildi.

Anlaşmanın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından imzalandığı aktarılan açıklamada, Washington'ın, 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış rezerve sahip 17 petrol sahası için 100 yıllık imtiyaz elde ettiği kaydedildi.