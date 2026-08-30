İran basını duyurdu! Lark Adası’nda peş peşe patlama sesleri: 2 kişi öldü

ABD ordusunun İran’ın Lark Adası’na saldırı düzenlediği yönündeki haberlerin ardından İran basını adadan patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Fars Haber Ajansı, Lark Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Haberde, patlamanın tam yeri ve nedeninin henüz belli olmadığı ve detayların netleştirilmesi için takip çalışmalarının devam ettiği, ek haberlerin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı ise Lark Adası'nda bir noktaya insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Tesnim, gayri resmi kaynaklara göre, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi.

ABD basınında çıkan haberlerde, ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na roketatarlara saldırı düzenlendiği bildirilmişti.